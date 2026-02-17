Появилось видео прибытия делегаций к месту переговоров в Женеве

Прибытие делегаций к месту переговоров в Женеве. Видео

Video

Делегации США и Украины прибыли в отель InterContinental в Женеве, где должны пройти трехсторонние переговоры с Россией. На видео с места видно, как к отелю подъезжают машины.

В числе представителей США на переговорах будут спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.