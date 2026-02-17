 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
Прибытие делегаций к месту переговоров в Женеве. Видео

Появилось видео прибытия делегаций к месту переговоров в Женеве
Переговоры России и Украины

Прибытие делегаций к месту переговоров в Женеве. Видео
Делегации США и Украины прибыли в отель InterContinental в Женеве, где должны пройти трехсторонние переговоры с Россией. На видео с места видно, как к отелю подъезжают машины.

В числе представителей США на переговорах будут спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Чего ожидать от переговоров России, США и Украины в Женеве
Политика
Владимир Мединский

Персоны
Переговоры США Россия Украина Швейцария Женева
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
