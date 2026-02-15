На подлете к Москве сбили 19-й за сутки беспилотник

Ранее Собянин сообщил о перехвате 18 дронов, начиная примерно с 11:00 мск. Во Внуково и Домодедово ограничивали полеты

Силы ПВО уничтожили еще один дрон, летевший на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Мах.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

До этого Собянин рассказал в общей сложности о 18 сбитых на подлете к Москве дронах за 15 февраля. Так, до 13:00 мск военные перехватили три БПЛА, а ближе к вечеру — 15 дронов.

На этом фоне в аэропортах столичного региона вводились ограничения на полеты. С 11:36 до 17:43 мск Внуково принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Те же меры действовали в Домодедово с 16:43 по 17:12.

Кроме того, ограничения на полеты введены в воздушных хабах Калуги (с 9:48 мск), Нижнего Новгорода (с 17:46), Костромы и Ярославля (оба с 18:25), расположенных в регионах, соседних с Московским. Меры действуют на момент публикации.