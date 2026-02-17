 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд в Москве приговорил американца к четырем годам за контрабанду

Суд в Москве приговорил американца к 4 годам за попытку вывоза деталей оружия
Фото: Олеся Чепурченко / ТАСС
Фото: Олеся Чепурченко / ТАСС

Суд в Москве оставил без изменения приговор гражданину США Роберту Мао, которого приговорили к четырем годам колонии общего режима за попытку вывезти через Турцию запчасти к автомату Калашникова. Это следует из материалов дела.

В апелляционной жалобе Мао указал, что считает наказание чрезмерно суровым. Он ссылался на то, что признал вину, раскаялся и содействовал следствию; а также утверждал, что передал предметы экипировки и тюнинга оружия в распоряжение воинской части, участвующей в военной операции. Мао также просил применить ст. 64 УК (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление).

Адвокат осужденного в жалобе просил отменить приговор и вынести оправдательное решение. Он утверждал, что у Мао не было умысла на контрабанду и что суд неверно оценил доказательства.

Согласно документам, судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда рассмотрела апелляционные жалобы на приговор Солнцевского райсуда Москвы от 19 марта 2025 года (Мао был признан виновным по ч. 1.1 ст. 226.1 УК и приговорен к четырем годам колонии общего режима) и не стала его менять.

В материалах говорится, что при досмотре багажа пассажиров рейса Москва — Стамбул в аэропорту Внуково в чемодане, оформленном на имя Мао, обратили внимание на предметы, похожие на части оружия. После вскрытия в багаже обнаружили, в частности, приклад АКМС и пистолетную рукоятку АКМС, а также рамочный приклад к АК. Разрешения на провоз этих предметов у Мао не было.

Таможенники во Внуково пресекли контрабанду $38 тысяч
Общество
Фото:Andrew Angelov / Shutterstock

В феврале 2025 года Калининский районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в контрабанде продукции военного назначения (п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК). По версии следствия, мужчина организовал незаконный вывоз и был задержан после оформления отправки груза в одну из стран Центральной Азии. Из посылки изъяли две единицы продукции, используемой в бронетанковой и боевой воздушной технике. Разрешений на вывоз у мужчины не было. Суд приговорил его к пяти с половиной годам колонии общего режима и штрафу 150 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
уголовное дело контрабанда оружие Россия Турция контрабанда оружия
Материалы по теме
Таможня передала военным ввезенные с нарушениями детали самолета Ил
Общество
Псковские таможенники передали Минобороны изъятые на границе автомобили
Общество
В Челябинской области ФСБ пресекла контрабанду военной продукции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
У экс-главы Южно-Сибирского Росприроднадзора изъяли имущество на ₽10 млрд Общество, 10:28
«РИА Новости» сообщает, что Уиткофф прибыл в Женеву на переговоры Политика, 10:22
Новая Москва стала лидером по числу и доле сделок в новостройках в январе Недвижимость, 10:20
Из лучшего игрока в тренера: как специалисту освоить роль лидераПодписка на РБК, 10:17
Прилет российской делегации в Женеву на переговоры. Полное видео Политика, 10:17
Apple анонсировала первую большую премьеру в 2026-м. Чем удивит компания Life, 10:12
Когда онлайн-сервисы не смогут автоматически списать деньги. Разбор Инвестиции, 10:10
Звезды маркетплейсов
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Место проведения трехсторонних переговоров в Женеве. Видео Политика, 10:09
CNN рассказал о непонимании США, что будет после свержения режима в Иране Политика, 10:09
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Обстановка у места проведения переговоров России, США и Украины. Видео Политика, 10:03
WSJ узнала о решении Goldman Sachs отказаться от политики равенства Общество, 10:00
Украинские военные начнут обучать боевому опыту немецких солдат Политика, 09:53
Туристы в Териберке рассказали, как помогали друг другу с выездом
РАДИО
 Общество, 09:50