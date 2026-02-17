Суд в Москве приговорил американца к четырем годам за контрабанду

Фото: Олеся Чепурченко / ТАСС

Суд в Москве оставил без изменения приговор гражданину США Роберту Мао, которого приговорили к четырем годам колонии общего режима за попытку вывезти через Турцию запчасти к автомату Калашникова. Это следует из материалов дела.

В апелляционной жалобе Мао указал, что считает наказание чрезмерно суровым. Он ссылался на то, что признал вину, раскаялся и содействовал следствию; а также утверждал, что передал предметы экипировки и тюнинга оружия в распоряжение воинской части, участвующей в военной операции. Мао также просил применить ст. 64 УК (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление).

Адвокат осужденного в жалобе просил отменить приговор и вынести оправдательное решение. Он утверждал, что у Мао не было умысла на контрабанду и что суд неверно оценил доказательства.

Согласно документам, судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда рассмотрела апелляционные жалобы на приговор Солнцевского райсуда Москвы от 19 марта 2025 года (Мао был признан виновным по ч. 1.1 ст. 226.1 УК и приговорен к четырем годам колонии общего режима) и не стала его менять.

В материалах говорится, что при досмотре багажа пассажиров рейса Москва — Стамбул в аэропорту Внуково в чемодане, оформленном на имя Мао, обратили внимание на предметы, похожие на части оружия. После вскрытия в багаже обнаружили, в частности, приклад АКМС и пистолетную рукоятку АКМС, а также рамочный приклад к АК. Разрешения на провоз этих предметов у Мао не было.

В феврале 2025 года Калининский районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в контрабанде продукции военного назначения (п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК). По версии следствия, мужчина организовал незаконный вывоз и был задержан после оформления отправки груза в одну из стран Центральной Азии. Из посылки изъяли две единицы продукции, используемой в бронетанковой и боевой воздушной технике. Разрешений на вывоз у мужчины не было. Суд приговорил его к пяти с половиной годам колонии общего режима и штрафу 150 тыс. руб.