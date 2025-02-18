Челябинца осудили на 5,5 лет за контрабанду военного оборудования

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Калининский районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в контрабанде продукции военного назначения (п. «в» ч.2 ст. 226.1 Уголовного кодекса). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Челябинской области.

По версии следствия, осужденный организовал незаконный вывоз военной продукции за границу. Его задержали после оформления отправки груза в одну из стран Центральной Азии. Из посылки сотрудники правоохранительных органов изъяли используемые в бронетанковой и боевой воздушной технике две единицы продукции военного назначения Разрешений на вывоз оборудования у мужчины не было.

Суд приговорил фигуранта дела к пяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и выплате штрафа в размере 150 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В конце ноября 2024 года житель Челябинска приобрел пять генераторов для боевых машин десанта БМП-1, БМП-2, чтобы перепродать их за рубежом. Партию контрабандной продукции перехватили уральские таможенники. Они изъяли устройства и направили их на экспертизу, которая установила, что генераторы исправны и могут применяться «по прямому назначению в военных целях в качестве составных частей для двигателей».