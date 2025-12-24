Таможенники во Внуково пресекли контрабанду $38 тысяч

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock

Таможенники столичного аэропорта Внуково пресекли попытку контрабанды $38 тыс., обнаруженных у гражданина Литвы, сообщила пресс-служба ФТС. Мужчина прибыл из Нью-Йорка в Москву транзитом через Стамбул.

«Во время устного опроса он заявил, что провозит небольшую сумму наличных. Однако <...> инспекторы обнаружили $38 тыс., что превышает сумму, разрешенную к ввозу без декларирования», — говорится в сообщении.

Во время беседы с таможенниками иностранец также заявил, что указанные средства — его личная заработная плата, а декларацию не подал, так как «сильно устал после перелета».

По данным ФТС, в действиях задержанного усматриваются признаки состава преступления по ч. 1 ст. 200.1 УК (контрабанда наличных денежных средств; ограничение свободы сроком до двух лет). Проводится проверка.

Без дополнительных документов разрешен как ввоз, так и вывоз наличной российской и иностранной валюты, а также дорожных и банковских чеков общей суммой до $10 тыс.