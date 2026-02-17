 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Свердловской области ввели режим реагирования из-за угрозы атаки БПЛА

Упреждающий режим реагирования из-за БПЛА ввели в Свердловской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования из-за возможной атаки БПЛА. В регионе действует предупреждение о беспилотной опасности, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Из-за ситуации возможны временные ограничения в работе мобильного интернета. По данным департамента, специальные службы отслеживают оперативную обстановку.

В сообщении также говорится, что государственные учреждения региона работают в штатном режиме, а на предприятиях действует собственный порядок реагирования на такие ситуации.

За ночь над Россией сбили 151 беспилотник
Политика

Утром Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово), но через несколько минут их сняли.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Свердловская область БПЛА режим дроны опасность мобильный интернет
Материалы по теме
За ночь над Россией сбили 151 беспилотник
Политика
При массированной атаке дронов на Севастополь пострадал 9-летний мальчик
Политика
ПВО за четыре часа сбили почти 80 дронов над Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального Политика, 08:56
Директор-зумер — повод для проверки. Как ФНС выявляет «номиналов»Подписка на РБК, 08:52
Ирландский регулятор начал проверку соцсети X из-за дипфейков Grok Технологии и медиа, 08:41
FT узнала о стремлении Стармера ускорить рост расходов на оборону Политика, 08:41
Спецборт с российской делегацией вошел в воздушное пространство Швейцарии Политика, 08:34
«Чешский сфинкс»: как Даниэль Кретинский заработал состояние в $10 млрдПодписка на РБК, 08:32
В Свердловской области ввели режим реагирования из-за угрозы атаки БПЛА Политика, 08:29
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
На Ильском НПЗ на Кубани начался пожар в результате атаки дронов Политика, 08:19
Установлена личность человека, устроившего стрельбу на хоккее в США Общество, 08:14
Главная надежда России на золото Олимпиады. Что нужно знать о Петросян Спорт, 08:13
Суд в Москве обязал ирландскую структуру Google выплатить ₽160 млрд Технологии и медиа, 08:10
Срок — 30 апреля: ошибки в декларации о доходах, которые грозят штрафамиПодписка на РБК, 08:06
За ночь над Россией сбили 151 беспилотник Политика, 08:01
Компании начали терять интерес к упрощенкеПодписка на РБК, 08:01