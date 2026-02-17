 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Ирландский регулятор начал проверку соцсети X из-за дипфейков Grok

Соцсеть Х проверяют из-за генерации чат-ботом Grok дипфейков
Фото: Stockinq / Shutterstock
Фото: Stockinq / Shutterstock

Ирландская комиссия по защите данных (DPC) начала расследование в отношении платформы X Илона Маска из-за генерации чат-ботом Grok картинок сексуального характера, сообщает Euractiv со ссылкой на заявление регулятора.

Проверка проводится на предмет соблюдения X требований Общего регламента защиты данных (GDPR) Евросоюза. Действие регулятора связано с тем, что европейская штаб-квартира X находится в Ирландии, а ведомство выступает ведущим регулятором для платформы в ЕС.

Заместитель комиссара DPC Грэм Дойл заявил, что ведомство ведет диалог с платформой с момента появления сообщений о возможности создания пользователями X изображений сексуального характера.

Пентагон добавит Grok Илона Маска в свой арсенал ИИ-инструментов
Технологии и медиа
Илон Маск

В конце января Еврокомиссия начала расследование в отношении Grok из-за ИИ-инструмента, позволяющего редактировать фотографии и создавать эротические дипфейки, в том числе с эффектом «цифрового раздевания» или в откровенных позах, сообщила член Европарламента Регина Доэрти.

По ее словам, в рамках проверки будет оценено, выполняет ли X обязательства по законодательству ЕС в сфере цифровых услуг, включая требования по управлению рисками, модерации контента и защите основных прав пользователей.

В начале января ЕК уже критиковала появление на платформе провокационных изображений женщин и несовершеннолетних. Как отмечал Reuters, Grok по запросу пользователей генерировал изображения полуобнаженных женщин и подростков. Представитель ЕК Тома Ренье указывал, что комиссия осведомлена о существовании режима Grok Imagine — Spicy Mode, который ослабляет фильтры и позволяет создавать провокационный контент.

Британский регулятор Ofcom также запросил у X разъяснений, какие меры тот предпринимает для соблюдения требований о защите пользователей в Великобритании.

В X заявляли о недопустимости использования Grok для создания незаконного контента, включая материалы с участием детей. Политика xAI запрещает создание порнографических изображений, однако пользователи применяли инструмент для обработки фотографий без согласия изображенных, в том числе широко известных лиц.

