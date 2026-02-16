«Роскосмос» показал снимок накрывшего Москву балканского циклона
На смену снежному циклону, который накрыл Москву и область на прошлой неделе, пришел новый атмосферный фронт — балканский циклон. Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем телеграм-канале его снимок со спутников.
«Он [балканский циклон] сформировался в акватории Средиземного моря, вблизи Балканского полуострова», — говорится в сообщении.
Спутники зафиксировали прохождение циклона над столицей и Подмосковьем. Снимок был сделан космическими аппаратами «Электро-Л» и «Арктика-М».
Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», 16 февраля в Москве ожидается снегопад. Температура воздуха составит минус 12 градусов.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, на погоду в столице оказывает влияние северная периферия активного балканского циклона. Он отметил, что в середине дня центр циклона выйдет на восток Черноземья.
