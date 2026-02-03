Ученые показали снимок загадочной «птицы» рядом с Солнцем
Ученые сделали снимок объекта, похожего на птицу, рядом с Солнцем. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Все-таки есть мнение, что это галактическая частица», — пояснили в публикации лаборатории.
Снимок был сделан 2 февраля в 18:12 мск телескопом LASCO С2. Других подробностей пресс-служба не привела.
LASCO — коронограф, установленный на борту космической солнечной обсерватории SOHO, предназначенной для наблюдения за Солнцем.
В мае 2025 года ученые также заметили объект, чей силуэт напоминал птицу. Расстояние от Солнца до объекта составило около 2 млн км, а размер крыла «птицы» — около 150 тыс. км. Физик-ядерщик Евгений Анпилогов предположил, что это мог быть протуберанец. В свою очередь, научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ Евгения Кравченко высказал мнение, что это мог оказаться корональный выброс массы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии