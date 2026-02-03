Ученые показали снимок загадочной «птицы» рядом с Солнцем

Фото: Лаборатория солнечной астрономии / Telegram / t.me/lpixras/2101

Ученые сделали снимок объекта, похожего на птицу, рядом с Солнцем. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Все-таки есть мнение, что это галактическая частица», — пояснили в публикации лаборатории.

Снимок был сделан 2 февраля в 18:12 мск телескопом LASCO С2. Других подробностей пресс-служба не привела.

LASCO — коронограф, установленный на борту космической солнечной обсерватории SOHO, предназначенной для наблюдения за Солнцем.

В мае 2025 года ученые также заметили объект, чей силуэт напоминал птицу. Расстояние от Солнца до объекта составило около 2 млн км, а размер крыла «птицы» — около 150 тыс. км. Физик-ядерщик Евгений Анпилогов предположил, что это мог быть протуберанец. В свою очередь, научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ Евгения Кравченко высказал мнение, что это мог оказаться корональный выброс массы.