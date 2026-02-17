Аэропорт Казани временно ограничил прием и выпуск рейсов
Аэропорт Казани ввел ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Об ограничениях написали в 3:06 мск. Через 15 минут Росавиация сообщила о введении ограничений также в аэропорту Нижнекамска.
Ранее для полетов временно закрыли воздушные гавани Пензы и Ульяновска.
Всего на момент публикации ограничения действуют в восьми аэропортах — также меры ввели в Тамбове, Сочи, Краснодаре и Геленджике (в дополнение к действующему NOTAM).
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
По данным Минобороны, силы ПВО в период с 20.00 мск до полуночи 16 февраля сбили 76 дронов ВСУ. Из них больше всего беспилотников уничтожили над Черным морем и Кубанью — 26 и 24 дрона соответственно.
