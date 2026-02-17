Глава сети отелей Hyatt ушел в отставку из-за связей с Эпштейном

Исполнительный председатель совета директоров сети отелей Hyatt Томас Притцкер объявил об отставке с немедленным вступлением в силу, следует из заявления, опубликованного на официальном сайте Hyatt Hotels Corporation.

«Совет директоров назначил Марка С. Хопламазяна, президента и генерального директора Hyatt, на смену господину Притцкеру на посту председателя совета директоров с немедленным вступлением в силу», — говорится в публикации.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Притцкера, гостиничный магнат ушел в отставку после публикации новых документов, раскрывающих его связи с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за секс-торговлю несовершеннолетними, и его соратницей Гислейн Максвелл.

«Я проявил крайне плохое суждение, поддерживая контакты с ними, и нет оправдания за то, что не дистанцировался раньше», — заявил Притцкер. Он также отметил, что осуждает действия Эпштейна и Максвелл и испытывает сожаление по поводу причиненного ими вреда жертвам.

В материале говорится, что опубликованные Минюстом США документы по делу Эпштейна показывают многолетнюю переписку и встречи Притцкера с финансистом, а также контакты с Максвелл. В переписке с Максвелл, где та перечислила приглашенных на ужин гостей и упомянула, что несколько моделей будут работать официантками, Притцкер предложил, чтобы приглашенные на ужин гости выполняли роль официантов, а модели были гостями.

Несмотря на свою отставку, Притцкер сохранит должность исполнительного председателя в семейной инвестиционной компании Pritzker Organization, отмечает WSJ.

Эпштейн, осужденный за организацию проституции и сексуальные преступления, умер в 2019 году в тюрьме. Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество финансисту.

В середине февраля основатель и глава компании по спортивному маркетингу и управлению талантами Wasserman Group Кейси Вассерман инициировал продажу бизнеса после того, как его имя появилось в опубликованных файлах по делу Эпштейна.

Перед этим из-за связей с покойным финансистом подала в отставку главный юрисконсульт одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Кэтлин Руэммлер. Ранее на фоне скандала ушел в отставку директор по коммуникациям Даунинг-стрит, резиденции премьер-министра Великобритании, Тим Аллан.