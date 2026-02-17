 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Дело Эпштейна⁠,
Глава сети отелей Hyatt ушел в отставку из-за связей с Эпштейном

Сюжет
Дело Эпштейна

Исполнительный председатель совета директоров сети отелей Hyatt Томас Притцкер объявил об отставке с немедленным вступлением в силу, следует из заявления, опубликованного на официальном сайте Hyatt Hotels Corporation.

«Совет директоров назначил Марка С. Хопламазяна, президента и генерального директора Hyatt, на смену господину Притцкеру на посту председателя совета директоров с немедленным вступлением в силу», — говорится в публикации.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Притцкера, гостиничный магнат ушел в отставку после публикации новых документов, раскрывающих его связи с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за секс-торговлю несовершеннолетними, и его соратницей Гислейн Максвелл.

«Я проявил крайне плохое суждение, поддерживая контакты с ними, и нет оправдания за то, что не дистанцировался раньше», — заявил Притцкер. Он также отметил, что осуждает действия Эпштейна и Максвелл и испытывает сожаление по поводу причиненного ими вреда жертвам.

В материале говорится, что опубликованные Минюстом США документы по делу Эпштейна показывают многолетнюю переписку и встречи Притцкера с финансистом, а также контакты с Максвелл. В переписке с Максвелл, где та перечислила приглашенных на ужин гостей и упомянула, что несколько моделей будут работать официантками, Притцкер предложил, чтобы приглашенные на ужин гости выполняли роль официантов, а модели были гостями.

Несмотря на свою отставку, Притцкер сохранит должность исполнительного председателя в семейной инвестиционной компании Pritzker Organization, отмечает WSJ.

Эпштейн, осужденный за организацию проституции и сексуальные преступления, умер в 2019 году в тюрьме. Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество финансисту.

Остров Эпштейна: история, кто туда приезжал и что там происходило
База знаний
Фото:Emily Michot / ZUMA / ТАСС

В середине февраля основатель и глава компании по спортивному маркетингу и управлению талантами Wasserman Group Кейси Вассерман инициировал продажу бизнеса после того, как его имя появилось в опубликованных файлах по делу Эпштейна.

Перед этим из-за связей с покойным финансистом подала в отставку главный юрисконсульт одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Кэтлин Руэммлер. Ранее на фоне скандала ушел в отставку директор по коммуникациям Даунинг-стрит, резиденции премьер-министра Великобритании, Тим Аллан.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Джеффри Эпштейн отставка Hyatt
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
