Глава оргкомитета ОИ-2028 выставил на продажу бизнес из-за дела Эпштейна

Глава оргкомитета ОИ-2028 продаст свой бизнес по поиску и продюсированию голливудских талантов из-за связи с Эпштейном. При этом он сохранит свой пост в оргкомитете Олимпиады

Кейси Вассерман (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Основатель и глава компании по спортивному маркетингу и управлению талантами Wasserman Group Кейси Вассерман начал процесс продажи бизнеса после того, как его имя всплыло в опубликованных файлах по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на служебную записку Вассермана сотрудникам.

В заявлении, разосланном 13 февраля, глава Wasserman Group заявил, что «стал отвлекающим фактором» для работы компании, и объявил о передаче оперативного управления топ-менеджеру Майку Уоттсу. Сам Вассерман, по его словам, планирует сосредоточиться на подготовке Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, где он занимает пост председателя оргкомитета.

По данным источников WSJ, совет директоров оргкомитета ОИ-2028 ранее единогласно проголосовал за то, чтобы Вассерман остался на своей должности.

Минюст США в январе опубликовал документы, включающие «игривую» переписку в 2003 году между Вассерманом и пособницей Эпштейна Гислейн Максвелл, а также сведения о его полете в 2002 году на частном самолете финансиста в Африку. По данным WSJ, в том же самолете был экс-президент США Билл Клинтон. Сам Вассерман заявил, что сожалеет о переписке и утверждает, что не имел личных или деловых отношений с Эпштейном.

Ряд клиентов компании Вассермана, включая обладательницу «Грэмми-2025» Чаппелл Ронн и экс-капитана сборной США по футболу Эбби Уомбек, после публикации материалов объявили об уходе из агентства, пишет WSJ.

Компания Wasserman Group была основана в 2002 году и входит в число крупных игроков на рынке спортивного маркетинга и управления талантами. По данным Variety, агентство представляет интересы таких известных артистов, как Childish Gambino, Coldplay, Geese, Lorde, Жанель Монэ, Phish, Raye, Эд Ширан, SZA и Tyler, the Creator.

Сам Вассерман происходит из известной семьи. Его дед, Лью Вассерман, был агентом Рональда Рейгана во время его голливудской карьеры. Он также основал в 1924 году компанию по талантам MCA (Music Corporation of America) и превратил ее в развлекательного гиганта, который после ряда слияний стал частью Universal Studios Inc.

Накануне на фоне публикации материалов, свидетельствующих о связях с Эпштейном, подала в отставку главный юрисконсульт одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Кэтлин Руэммлер. Причиной своего решения она назвала излишнее внимание СМИ, ставшее отвлекающим фактором.

Ранее на фоне скандала вокруг связи экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона с Эпштейном ушел в отставку директор по коммуникациям Даунинг-стрит, резиденции премьер-министра Великобритании, Тим Аллан.