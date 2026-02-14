 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Эпштейна⁠,
0

Глава оргкомитета ОИ-2028 выставил на продажу бизнес из-за дела Эпштейна

Сюжет
Дело Эпштейна
Глава оргкомитета ОИ-2028 продаст свой бизнес по поиску и продюсированию голливудских талантов из-за связи с Эпштейном. При этом он сохранит свой пост в оргкомитете Олимпиады
Кейси Вассерман
Кейси Вассерман (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Основатель и глава компании по спортивному маркетингу и управлению талантами Wasserman Group Кейси Вассерман начал процесс продажи бизнеса после того, как его имя всплыло в опубликованных файлах по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на служебную записку Вассермана сотрудникам.

В заявлении, разосланном 13 февраля, глава Wasserman Group заявил, что «стал отвлекающим фактором» для работы компании, и объявил о передаче оперативного управления топ-менеджеру Майку Уоттсу. Сам Вассерман, по его словам, планирует сосредоточиться на подготовке Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, где он занимает пост председателя оргкомитета.

По данным источников WSJ, совет директоров оргкомитета ОИ-2028 ранее единогласно проголосовал за то, чтобы Вассерман остался на своей должности.

Минюст США в январе опубликовал документы, включающие «игривую» переписку в 2003 году между Вассерманом и пособницей Эпштейна Гислейн Максвелл, а также сведения о его полете в 2002 году на частном самолете финансиста в Африку. По данным WSJ, в том же самолете был экс-президент США Билл Клинтон. Сам Вассерман заявил, что сожалеет о переписке и утверждает, что не имел личных или деловых отношений с Эпштейном.

Ряд клиентов компании Вассермана, включая обладательницу «Грэмми-2025» Чаппелл Ронн и экс-капитана сборной США по футболу Эбби Уомбек, после публикации материалов объявили об уходе из агентства, пишет WSJ.

Компания Wasserman Group была основана в 2002 году и входит в число крупных игроков на рынке спортивного маркетинга и управления талантами. По данным Variety, агентство представляет интересы таких известных артистов, как Childish Gambino, Coldplay, Geese, Lorde, Жанель Монэ, Phish, Raye, Эд Ширан, SZA и Tyler, the Creator.

Сам Вассерман происходит из известной семьи. Его дед, Лью Вассерман, был агентом Рональда Рейгана во время его голливудской карьеры. Он также основал в 1924 году компанию по талантам MCA (Music Corporation of America) и превратил ее в развлекательного гиганта, который после ряда слияний стал частью Universal Studios Inc.

Остров Эпштейна: история, кто туда приезжал и что там происходило
База знаний
Фото:Emily Michot / ZUMA / ТАСС

Накануне на фоне публикации материалов, свидетельствующих о связях с Эпштейном, подала в отставку главный юрисконсульт одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Кэтлин Руэммлер. Причиной своего решения она назвала излишнее внимание СМИ, ставшее отвлекающим фактором.

Ранее на фоне скандала вокруг связи экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона с Эпштейном ушел в отставку директор по коммуникациям Даунинг-стрит, резиденции премьер-министра Великобритании, Тим Аллан.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина, Валерия Доброва
летние Олимпийские игры Джеффри Эпштейн скандал США
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
Материалы по теме
Норвежская полиция провела обыски у экс-премьера по делу Эпштейна
Политика
Reuters узнал о словах Трампа про общеизвестные преступления Эпштейна
Политика
Министр торговли США признался, что обедал на острове Эпштейна с семьей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
«Лада» первой в нынешнем сезоне лишилась шансов на выход в плей-офф КХЛ Спорт, 17:54
Первая медаль в истории Южной Америки. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 17:46
Норвежская биатлонистка Киркейде завоевала золото в спринте на Олимпиаде Спорт, 17:44
В ЛНР 15 человек получили ранения при атаке дронов Политика, 17:41
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Плющенко оценил выступление Петра Гуменника Спорт, 17:37
Впервые в истории ВХЛ вратарь забросил шайбу Спорт, 17:31
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Уроженка Москвы выиграла «тысячник» WTA в Дохе в парном разряде Спорт, 17:22
В Белгороде часть домов останется без горячей воды до прихода тепла Общество, 17:21
«Судьи поприжали»: Авербух оценил выступление Гуменника на Олимпиаде Общество, 17:09
Самолет выкатился за пределы посадочной полосы в аэропорту Таймыра Общество, 17:03
Орбан со словами «дорогой Владимир» ответил Зеленскому о «животе Виктора» Политика, 17:02
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 16:55
Сборная Латвии сенсационно победила немцев на хоккейном турнире Олимпиады Спорт, 16:49