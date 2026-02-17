Еще один российский аэропорт временно ограничил полеты
Аэропорт Ульяновска (Баратаевка) ввел временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О мерах написали в 2:45 мск.
Чуть больше часа назад для полетов временно закрыли аэропорт Пензы — в регионе действует режим «Ковер» и объявлен сигнал беспилотной опасности.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В период с 20.00 мск до полуночи 16 февраля ПВО сбили 76 дронов ВСУ, из них больше всего беспилотников — 26 и 24 — уничтожили над Черным морем и Кубанью.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото
Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России
Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»
Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте
Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем
Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян