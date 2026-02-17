 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Еще один российский аэропорт временно ограничил полеты

Аэропорт Ульяновска приостановил прием и выпуск рейсов
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Ульяновска (Баратаевка) ввел временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О мерах написали в 2:45 мск.

Чуть больше часа назад для полетов временно закрыли аэропорт Пензы — в регионе действует режим «Ковер» и объявлен сигнал беспилотной опасности.

Собянин сообщил о трех сбитых на подлете к Москве беспилотниках
Политика
Москва

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В период с 20.00 мск до полуночи 16 февраля ПВО сбили 76 дронов ВСУ, из них больше всего беспилотников — 26 и 24 — уничтожили над Черным морем и Кубанью.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Ульяновск аэропорты ограничения Росавиация
