Аэропорт Пензы приостановил прием и отправку рейсов
Аэропорт Пензы ввел временные ограничения на полеты, сообщила пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Меры ввели в 1:24 мск.
Около часа назад глава Пензенской области Олег Мельниченко объявил на территории региона режим «Беспилотная опасность». Также в области действуют временные ограничения работы мобильного интернета, добавил губернатор. Позже он сообщил, что в регионе введен план «Ковер».
Также сигнал «Беспилотная опасность» объявили на территории граничащей с Пензенской областью Мордовии, сообщили представители администрации республики в телеграм-канале.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото
Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России
Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»
Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте
Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем
Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян