Аэропорт Пензы приостановил прием и отправку рейсов

Аэропорт Пензы ввел временные ограничения на полеты, сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Меры ввели в 1:24 мск.

Около часа назад глава Пензенской области Олег Мельниченко объявил на территории региона режим «Беспилотная опасность». Также в области действуют временные ограничения работы мобильного интернета, добавил губернатор. Позже он сообщил, что в регионе введен план «Ковер».

Также сигнал «Беспилотная опасность» объявили на территории граничащей с Пензенской областью Мордовии, сообщили представители администрации республики в телеграм-канале.