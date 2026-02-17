 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Пензы приостановил прием и отправку рейсов

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Пензы ввел временные ограничения на полеты, сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Меры ввели в 1:24 мск.

Около часа назад глава Пензенской области Олег Мельниченко объявил на территории региона режим «Беспилотная опасность». Также в области действуют временные ограничения работы мобильного интернета, добавил губернатор. Позже он сообщил, что в регионе введен план «Ковер».

В Пензенской области ввели план «Ковер»
Политика

Также сигнал «Беспилотная опасность» объявили на территории граничащей с Пензенской областью Мордовии, сообщили представители администрации республики в телеграм-канале.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Пенза аэропорты ограничения Росавиация
