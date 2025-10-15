На «Госуслугах» запустили жизненную ситуацию «Налоговый вычет»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Жизненную ситуацию для оформления наиболее востребованных налоговых вычетов запустили на портале «Госуслуги», сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, передает ТАСС.

«Сервис позволяет человеку последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов. Жизненная ситуация запущена в рамках федерального проекта «Государство для людей», — отметил Григоренко.

Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база при соблюдении определенных условий. Также это возможность частично вернуть налог на доходы, уплаченный ранее. Некоторые ситуации, в которых можно получить налоговый вычет: покупка недвижимости, оплата лечения, оформление ипотечного кредита, обучение ребенка и т.д.

По словам вице-премьера, новая жизненная ситуация позволяет снизить риски передачи своих данных ненадежным организациям, которые могут оказывать услуги по заполнению налоговых деклараций.

«Сервис также помогает гражданам определить, какой вид налогового вычета они могут получить. Так, если в течение года были расходы на лечение, обучение, спорт, гражданин может обратиться за социальным налоговым вычетом», — добавил Григоренко.

Жизненные ситуации — это события или обстоятельства в жизни гражданина, при которых может понадобиться помощь государства. Пользователь выбирает жизненную ситуацию, а портал сам подбирает нужные действия, документы и подробную инструкцию. Среди перечня жизненных ситуаций — потеря документов, рождение ребенка, поступление в вуз и другие.

В июле Григоренко сообщил, что до конца 2025 года портал госуслуг запустит 35 новых жизненных ситуаций, среди которых — рождение ребенка, покупка недвижимости, оформление опеки, подача документов в суд онлайн, поступление в колледжи, диспансеризация, волонтерство и соцобслуживание. Также на портале появятся сервисы для владельцев животных («Мой питомец») и инструменты для запуска IT-бизнеса.