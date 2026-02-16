 Перейти к основному контенту
Налоги для физических лиц: ваш гид по ключевым вопросам⁠,
0

В Госдуме предложили автоматизировать начисления налоговых вычетов

ТАСС: Депутат Чернышов предложил Минфину механизм начисления налоговых вычетов
Сюжет
Налоги для физических лиц: ваш гид по ключевым вопросам
Депутат Чернышов в письме к Антону Силуанову предложил упростить механизм начисления налоговых вычетов. По мнению вице-спикера ГД, ФНС может формировать и направлять уведомление для гражданина с рассчитанной суммой вычета
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Письмо с предложением внедрить механизм автоматического начисления налоговых вычетов по наиболее востребованным категориям направил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов (ЛДПР) министру финансов Антону Силуанову.

«Предлагаю внедрить механизм автоматического начисления налоговых вычетов по ключевым и наиболее востребованным категориям», — написал депутат (цитата по ТАСС). Согласно предложению депутата, Федеральная налоговая служба (ФНС) на основе имеющихся данных будет формировать и направлять гражданину персональное уведомление с рассчитанной суммой вычета.

РБК направил запрос в пресс-центр Минфина России.

Все налоговые вычеты: как можно вернуть деньги за фитнес и ипотеку
Инвестиции
Фото:Shutterstock.com

По словам Чернышова, действующий порядок сбора бумажных документов и заполнения декларации 3-НДФЛ для подачи налогового вычета становится «непреодолимым барьером» для пенсионеров и маломобильных граждан.

Предлагаемая мера, указывает Чернышов, позволит упростить процедуру получения вычета, а технологические возможности для этого также есть. Так, сведения для имущественного вычета содержатся в информационных системах Росреестра, а данные об уплаченном НДФЛ — у налоговых агентов.

Минфин представил новые параметры для программы долгосрочных сбережений
Финансы
Фото:Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база при соблюдении определенных условий. Также это возможность частично вернуть налог на доходы, уплаченный ранее.

Некоторые ситуации, в которых можно получить налоговый вычет: покупка недвижимости, оплата лечения, оформление ипотечного кредита, обучение ребенка и т.д.

Минцифры летом 2025 года сообщило о планах упростить оформление налогового вычета на недвижимость и транспорт на «Госуслугах». В октябре того же года на портале появились так называемые жизненные ситуации для оформления наиболее востребованных налоговых вычетов. «Сервис позволяет человеку последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов. Жизненная ситуация запущена в рамках федерального проекта «Государство для людей», — объяснил тогда руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Жизненные ситуации — это события или обстоятельства в жизни человека, при которых может понадобиться помощь государства. Пользователь выбирает жизненную ситуацию, а портал сам подбирает нужные действия, документы и подробную инструкцию.

Среди перечня жизненных ситуаций — потеря документов, рождение ребенка, поступление в вуз и другие.

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
При участии
Анастасия Серова
Антон Силуанов Борис Чернышов налоги возврат
Антон Силуанов фото
Антон Силуанов
политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
Материалы по теме
Минфин назвал дату начала оформления нового вычета по страхованию жизни
Финансы
МВД предупредило о схеме мошенников из-за налоговых вычетов
Технологии и медиа
ФНС сообщила о росте предоставленных налоговых вычетов за фитнес
Общество
