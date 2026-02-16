В Госдуме предложили автоматизировать начисления налоговых вычетов

Налоги для физических лиц: ваш гид по ключевым вопросам

Депутат Чернышов в письме к Антону Силуанову предложил упростить механизм начисления налоговых вычетов. По мнению вице-спикера ГД, ФНС может формировать и направлять уведомление для гражданина с рассчитанной суммой вычета

Фото: Андрей Любимов / РБК

Письмо с предложением внедрить механизм автоматического начисления налоговых вычетов по наиболее востребованным категориям направил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов (ЛДПР) министру финансов Антону Силуанову.

«Предлагаю внедрить механизм автоматического начисления налоговых вычетов по ключевым и наиболее востребованным категориям», — написал депутат (цитата по ТАСС). Согласно предложению депутата, Федеральная налоговая служба (ФНС) на основе имеющихся данных будет формировать и направлять гражданину персональное уведомление с рассчитанной суммой вычета.

РБК направил запрос в пресс-центр Минфина России.

По словам Чернышова, действующий порядок сбора бумажных документов и заполнения декларации 3-НДФЛ для подачи налогового вычета становится «непреодолимым барьером» для пенсионеров и маломобильных граждан.

Предлагаемая мера, указывает Чернышов, позволит упростить процедуру получения вычета, а технологические возможности для этого также есть. Так, сведения для имущественного вычета содержатся в информационных системах Росреестра, а данные об уплаченном НДФЛ — у налоговых агентов.

Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база при соблюдении определенных условий. Также это возможность частично вернуть налог на доходы, уплаченный ранее. Некоторые ситуации, в которых можно получить налоговый вычет: покупка недвижимости, оплата лечения, оформление ипотечного кредита, обучение ребенка и т.д.

Минцифры летом 2025 года сообщило о планах упростить оформление налогового вычета на недвижимость и транспорт на «Госуслугах». В октябре того же года на портале появились так называемые жизненные ситуации для оформления наиболее востребованных налоговых вычетов. «Сервис позволяет человеку последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов. Жизненная ситуация запущена в рамках федерального проекта «Государство для людей», — объяснил тогда руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Жизненные ситуации — это события или обстоятельства в жизни человека, при которых может понадобиться помощь государства. Пользователь выбирает жизненную ситуацию, а портал сам подбирает нужные действия, документы и подробную инструкцию. Среди перечня жизненных ситуаций — потеря документов, рождение ребенка, поступление в вуз и другие.