Суд отказался освободить бывшего министра энергетики Украины

Герман Галущенко (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Суд оставил бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, ранее задержанного по делу «Мидаса», под стражей до заседания, где будет решен вопрос об избрании меры пресечения, передает издание «Страна».

Защита Галущенко настаивала на том, что во время задержания были допущены нарушения. Однако представители антикоррупционной прокуратуры заявили, что экс-министра задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Также они считают, что Галущенко мог избежать ответственности, если бы у него получилось выехать за границу.

Галущенко подтвердил, что на момент задержания направлялся за границу. По его словам, он ехал к своим детям, которые там живут и учатся.

С предъявленным обвинением бывший чиновник не согласен. Подробные комментарии по делу он пообещал дать позже — во время заседания по избранию ему меры пресечения. «Мы же хотим жить в правовом государстве, а не чтобы каждого можно было на улице дернуть и посадить», — заявил он.

Экс-глава ведомства утверждает, что ранее интересовался наличием ограничений на свое передвижение. Он отправлял запросы во временную следственную комиссию (ВСК) по делу «Мидаса» и в НАБУ, которые сообщили об отсутствии ограничений на выезд с Украины.

Галущенко задержали на границе в ночь на 15 февраля в рамках дела «Мидаса» — операции по разоблачению коррупции в компании «Энергоатом». Галущенко был одним из первых и ключевых фигурантов в деле, однако до сих пор находился на свободе.

Организатором коррупционной схемы следствие называло бизнесмена Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского. По версии НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Миндич возглавлял группу, которая выстроила коррупционную схему в «Энергоатоме».

Следствие утверждало, что участники группы получали откаты в размере 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов, а затем легализовали деньги через офис в центре Киева и сеть компаний-нерезидентов.

Также к группе могли быть причастны советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и другие должностные лица.