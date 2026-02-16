Силы ПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем

Фото: Александр Река / ТАСС

В Севастополе работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Военные отражают атаку ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Уже сбито 5 воздушных целей над акваторией моря в районе Орловки и мыса Херсонес», — отметил он.

Развожаев призвал горожан соблюдать меры безопасности и покинуть открытые пространства. «Оставайтесь в безопасных местах», — написал глава города.

14 февраля Развожаев сообщил об отражении воздушной атаки над Севастополем. Тогда средства ПВО сбили две воздушные цели, гражданские объекты не пострадали.

Вечером 15 февраля военные уничтожили 49 беспилотников над российскими регионами. Дроны перехватили над Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областями и над территорией Московского региона.