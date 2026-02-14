Арестована экс-директор по закупкам концерна «Калашников» Гращенкова
Экс-директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксению Гращенкову арестовали в рамках уголовного дела о хищении о хищениях при выполнении гособоронзаказа. Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Дело было возбуждено в ноябре 2025 года. В настоящее время Гращенкова находится в одном из СИЗО Москвы. Из материалов на сайте Замоскворецкого районного суда следует, что в начале февраля ее срок содержания под стражей продлили на два месяца.
Материал дополняется
