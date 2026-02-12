 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Прокуратура передала в суд дело экс-министра образования Подмосковья

Бывшего министра образования Подмосковья ждет суд
Илья Бронштейн
Илья Бронштейн (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о взятках в отношении бывших министра образования Московской области Ильи Бронштейна и ректора Корпоративного университета развития образования (КУРО) Андрея Лубского, сообщило ведомство в Max.

Обвинительное заключение было утверждено в отношении фигурантов и их соучастников. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям о получении взятки, легализации денежных средств в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве, говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2023 году Бронштейн, пользуясь служебным положением, вступил в сговор с Лубским, направленный на получение взяток за обеспечение заключения контрактов о поставке интерактивных панелей в образовательные организации Подмосковья.

В Калуге задержали за взятки четырех работников оборонного предприятия
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

В дальнейшем полученные деньги были предоставлены КУРО, Лубский обеспечил заключение договоров с компанией ООО «Торговый дом «Просвещение-Регион» на общую сумму более 1,1 млрд рублей.

Во исполнение достигнутой ранее договоренности Лубский получил от руководителя компании взятку на сумму 25 млн руб., которую в ходе встречи с Бронштейном они распределили между собой.

Кроме того, через Лубского чиновник также получил взятку на сумму 8 млн рублей от генерального директора ООО «Лига» за способствование подписанию актов о приемке выполненных работ на поставку мебели в образовательные учреждения области, а также за общее покровительство и попустительство по службе, отметили в ведомстве.

Часть средств Бронштейн легализовал путем внесения их в качестве аванса на возведение жилого дома в городе Химки Московской области.

Лубский также являлся посредником в передаче взятки сотрудникам «Дирекции модернизации образования» за отсутствие претензий при приемке работ по капитальному ремонту двух подмосковных колледжей. Директор названного учреждения Мария Потапова также обвиняется в фиктивном заключении договоров на оказание услуг по обеспечению транспортного сопровождения на сумму почти 4,5 млн рублей.

В декабре 2025 года суд города Воронежа вынес приговор бывшему ректору Воронежского государственного университета Дмитрию Ендовицкогю в виде восьми лет исправительной колонии за дачу взятки и распространение порнографии.

Валерия Антонова
Московская область уголовное дело взятки
