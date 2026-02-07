 Перейти к основному контенту
Теракт в «Крокус Сити Холле»⁠,
В деле о теракте в «Крокусе» появился секретный свидетель

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В уголовном деле о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» появился секретный свидетель, сообщают «РИА Новости» и ТАСС

Его показания, как рассказал собеседник «РИА Новости», были изучены на стадии дополнений к судебному следствию. Источник ТАСС уточнил, что, благодаря его свидетельству, оглашенному в суде, удалось установить: организатор теракта Шамсидин Фаридуни снял квартиру у выходца из Киргизии Алишера Касимова по указанию куратора из Турции.

«Куратор террористов из Турции связался с Шамсидином Фаридуни и указал ему на уроженца Киргизии Алишера Касимова, как на человека, который должен сдать ему в аренду квартиру в Подмосковье, где до нападения на «Крокус» впоследствии проживали четыре стрелка. Со слов свидетеля, эта информация ему стала известна лично от самого Фаридуни», — рассказал собеседник ТАСС.

ТАСС узнал, что участникам теракта в «Крокусе» подсыпали наркотики
Общество

Второй западный окружной военный суд начал рассматривать дело о теракте в «Крокусе» по существу в начале августа. Слушания проходили в выездном формате в здании Мосгорсуда. Вскоре процесс был закрыт для публики по ходатайству прокурора из соображений безопасности участников процесса.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Четверо боевиков из запрещенной в России организации ИГ «Вилаят Хорасан» (признана террористической и запрещена в России) открыли стрельбу по зрителям и подожгли здание. Площадь пожара составила около 13 тыс. кв. м. Погибли 149 человек, более 600 пострадали. Пожар был ликвидирован вечером 23 марта, здание «Крокус Сити Холла» полностью выгорело, обрушилась крыша.

Непосредственными исполнителями теракта следствие считает граждан Таджикистана Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду. Всего на скамье подсудимых находятся 19 человек. 13 из них предъявлены обвинения в терроризме, остальным — в содействии террористической деятельности.

Читайте РБК в Telegram.

