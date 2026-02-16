Рубио назвал «колоссальным» потраченный Трампом на Украину объем времени

Марко Рубио и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США уделяет большое внимание украинскому конфликту и прилагает усилия, чтобы тот разрешился. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Трансляцию их выступления вел YouTube-канал DWS News.

«Именно так к этому относится президент, и он вложил в это колоссальное количество времени и политического капитала, стараясь принести реальную, практическую пользу [в урегулировании конфликта на Украине]», — сказал Рубио.

Ранее Трамп заявил, что США ведут упорную работу над завершением конфликта и «почти этого добились». Второй раунд переговоров между США, Россией и Украиной прошел 4–5 февраля в Абу-Даби. Обсуждения велись в закрытом режиме. Киев и Вашингтон высказались о переговорах как о конструктивных и продуктивных. Кремль отреагировал более сдержанно, заявив, что подводить итоги еще рано.

Предыдущий раунд переговоров по Украине состоялся 23–24 января в Абу-Даби. Они также проходили в закрытом режиме. После встречи Трамп заявил, что переговоры продемонстрировали хорошее развитие событий.