 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Рубио назвал «колоссальным» потраченный Трампом на Украину объем времени

Рубио: Трамп вложил в Украину огромный объем времени и политического капитала
Сюжет
Переговоры России и Украины
Марко Рубио и Дональд Трамп
Марко Рубио и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США уделяет большое внимание украинскому конфликту и прилагает усилия, чтобы тот разрешился. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Трансляцию их выступления вел YouTube-канал DWS News.

«Именно так к этому относится президент, и он вложил в это колоссальное количество времени и политического капитала, стараясь принести реальную, практическую пользу [в урегулировании конфликта на Украине]», — сказал Рубио.

ТАСС назвал место проведения переговоров по Украине в Женеве
Политика
Отель InterContinental

Ранее Трамп заявил, что США ведут упорную работу над завершением конфликта и «почти этого добились». Второй раунд переговоров между США, Россией и Украиной прошел 4–5 февраля в Абу-Даби. Обсуждения велись в закрытом режиме. Киев и Вашингтон высказались о переговорах как о конструктивных и продуктивных. Кремль отреагировал более сдержанно, заявив, что подводить итоги еще рано.

Предыдущий раунд переговоров по Украине состоялся 23–24 января в Абу-Даби. Они также проходили в закрытом режиме. После встречи Трамп заявил, что переговоры продемонстрировали хорошее развитие событий.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Дональд Трамп Марко Рубио Виктор Орбан переговоры Украина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Материалы по теме
Буданов сообщил, что украинская делегация выехала в Женеву на переговоры
Политика
Зеленский заявил, что Украина не может «просто сдаться» ради мира
Политика
В Европе рассказали об изменении отношения Китая к конфликту на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Путин присвоил звание народного артиста Денису Майданову Общество, 16:00
В США полиция задержала убийцу беженки из Украины Общество, 15:59
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности Политика, 15:56
В ЦБ рассказали, кто наиболее уязвим перед атаками кибермошенников Инвестиции, 15:52
Цены на газ в Европе упали на 6% и достигли минимума за месяц Инвестиции, 15:50
Рубио назвал «колоссальным» потраченный Трампом на Украину объем времени Политика, 15:48
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
«РИА Новости» узнало о неопределенной длительности переговоров в Женеве Политика, 15:48
Чукотка стала лидером по сумме переводов между мужьями и женами Радио, 15:47
Почему в России становится меньше ООО и больше ИППодписка на РБК, 15:44
Лукашенко заявил о сутках на обсуждение с Путиным «Совета мира» Трампа Политика, 15:43
Собянин сообщил о старте строительства станции метро «Луганская» в Москве Недвижимость, 15:43
Куренков заявил о находящихся в ПВР 23 тыс. россиян, включая 5 тыс. детей Общество, 15:42
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40