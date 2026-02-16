Защита экс-главы FESCO Северилова обжаловала его арест

Андрей Северилов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Защита бывшего председателя совета директоров транспортной группы FESCO обжаловала решение Мещанского районного суда Москвы о его аресте. Об этом РБК сообщил адвокат Андрея Северилова.

«У суда не было оснований, чтобы избрать в отношении Северилова такую строгую меру пресечения. Мы намерены просить о домашнем аресте», — сказал РБК Сергей Романов. По данным защиты, апелляцию рассмотрит Московский городской суд. Адвокат уточнил, что решение, по его мнению, принято с нарушениями норм Уголовно-процессуального кодекса.

В среду, 11 февраля, Северилова задержали по обвинению в растрате в особо крупном размере. Его обвинили в хищении 885 млн руб. у Владивостокского морского торгового порта, сообщил адвокат. В группе FESCO РБК рассказали, что руководство уже знает о сложившейся ситуации. «Мы оказываем необходимое содействие правоохранительным органам», — заявили там.

Андрей Северилов — специалист по вложениям в индустриальные и финансовые структуры. Ему принадлежит три четверти компании «Сибирский титан» (оставшаяся четверть — у Сибирского химического комбината, входящего в «Росатом»), а также небольшие пакеты акций Локо-банка и «ТомскАзота».

В 2020 году он совместно с Михаилом Рабиновичем приобрел доли транспортного оператора FESCO у американского фонда TPG Capital и инвестгруппы GHP Group Марка Гарбера, после чего занял пост председателя совета директоров. Тогдашний основной владелец FESCO Зиявудин Магомедов (находящийся под стражей с 2018-го по делу об организации преступного сообщества) расценил смену собственников как рейдерский захват. Сам Северилов оставил группу в 2024 году.

В сентябре того же года предприниматель учредил в столице новое акционерное общество «А7 Холдинг» с уставным капиталом 100 млн руб. По его словам, структура создана для владения и управления разнопрофильными активами, преимущественно в транспортной сфере. Особый интерес для компании представляют морские порты и объекты железнодорожной инфраструктуры. На это юрлицо Северилов намеревался также переоформить свою долю в «Сибирском титане» и других промышленных предприятиях.