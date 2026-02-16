 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Госдуме предложили ввести мораторий на оплату ЖКУ до марта 2028 года

Депутаты Госдумы предложили ввести мораторий на оплату ЖКУ до марта 2028 года
Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Депутаты Госдумы предложили ввести мораторий на размер вносимой россиянами оплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) до 1 марта 2028 года. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение 16 февраля. С документом ознакомилось «РИА Новости».

На данный момент Жилищный кодекс России предусматривает увеличение платы за ЖКУ не выше максимальных индексов, которые различаются в зависимости от субъекта страны. В случае принятия законопроекта стоимость в рамках индексов не будет расти до 1 марта 2028 года.

«Это позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить нагрузку на граждан и экономику, даст людям возможность спокойно планировать свои расходы на несколько лет вперед, не опасаясь изменений», — сказал один из авторов проекта, депутат Госдумы Юрий Афонин «РИА Новости». По его словам, законопроект призван поддержать семьи с невысокими доходами, пенсионеров и другие социально уязвимые категории граждан.

В Госдуме напомнили о запрете вывешивать списки должников по ЖКУ
Общество
Фото:Андрей Епихин / ТАСС

Ранее жители России из разных регионов пожаловались на то, что коммунальные платежи резко увеличились. Так, например, пенсионерка Алла Перевалова из Красноярска рассказала, что стоимость платежек в 2025 году составляла 4,5 тыс. руб., а в 2026 году — 7,5 тыс. руб. На подорожавшие ЖКУ пожаловались жители Калининградской области, а также архангельцы.

Тарифы на ЖКУ в 2026 году выросли в январе: предельное повышение тарифов, по официальным данным, составило 1,7%. С 1 октября 2026 года тарифы вновь вырастут. Их прирост будет различаться в зависимости от регионов. Сильнее всего цены вырастут в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%).

