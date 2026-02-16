 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

В ЦСР назвали требование к зарубежным компаниям с «некрасивым» поведением

Смелов: «некрасиво» ушедшие компании должны выполнить условие для возвращения
Сюжет
Радио РБК
Павел Смелов
Павел Смелов (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)

К концу 2026 года многие иностранные компании, покинувшие российский рынок, планируют вернуться, заявил в эфире Радио РБК директор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. При этом, по его мнению, компаниям, которые «вели себя некрасиво по отношению к нам» и участвовали в финансировании ВСУ, следует выдвинуть ряд условий, например инвестиции в развитие новых территорий.

«Я бы выставлял требование, чтобы как минимум они вкладывались в развитие новых территорий, чтобы искупить частично то поведение, которого они придерживались», — отметил Смелов.

Компаниям, которые были вынуждены уйти под давлением своих правительств и сделали это цивилизованно — передали бизнес партнерам, сохранили рабочие места, выполнили все обязательства, — «можно спокойно разрешить возвращаться», считает глава ЦСР.

Смелов пояснил, что в частных беседах представители иностранных компаний выражают высокую заинтересованность в возвращении в Россию, однако, по его мнению, нужно дождаться завершения глобальных политических договоренностей.

Он считает, что теперь следует жестко ограничить доступ иностранных компаний к отдельным секторам, например к госслужбе и взаимодействию с госкорпорациями. «Это все-таки критичная инфраструктура, и у нас всегда должны быть свои информационные системы», — резюмировал он.

В июле 2025 года ЦСР представил список иностранных компаний, у которых нет шансов на возвращение в Россию. Разработанный перечень в ЦСР назвали первым этапом по оценке поведения иностранных предприятий. При этом там отмечали, что организации могут оспаривать включение в список.

В феврале 2026 года замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что иностранные компании, которые хотят вернуться на российский рынок, не должны быть замечены в финансировании ВСУ. Он назвал это самым главным базовым критерием.

 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Алина Нафикова, Никита Гмыза
иностранные компании возвращение в Россию зарубежный бизнес ЦСР
Материалы по теме
Титов допустил возврат иностранных компаний, которые «скучают по Москве»
Бизнес
Путин поручил изучить предложения бизнеса о возврате иностранных компаний
Бизнес
Генпрокуратура пообещала присмотреть за возвращением иностранных компаний
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Российский горнолыжник не смог финишировать в слаломе на Олимпиаде Спорт, 13:01
Кремль прокомментировал заявление 5 стран об отравлении Навального Политика, 12:59
Песков раскрыл, кто поедет на переговоры в Женеву Политика, 12:57
В Ростовской области мигрантам запретят работать курьерами и продавцами Общество, 12:51
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:50
Пожар в хостеле на севере Москвы потушили Общество, 12:48
В Кремле согласились со словами Фицо о шантаже Венгрии из-за Украины Политика, 12:47
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Курской и Белгородской областях добавят два дня для сдачи ЕГЭ Общество, 12:45
Вратарь ЦСКА стал лучшим на неделе в КХЛ после шатаута со «Спартаком» Спорт, 12:44
Кремль анонсировал обсуждение «более широкого спектра вопросов» в Женеве Политика, 12:44
Интерес к романам Бронте вырос на фоне экранизации «Грозового перевала» Общество, 12:40
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Более 10 тыс. человек остались без света в Запорожской области Общество, 12:36
ИИ отбирает клики и трафик у брендов: как компаниям вернуть контроль Образование, 12:33