В ЦСР назвали требование к зарубежным компаниям с «некрасивым» поведением

Павел Смелов (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)

К концу 2026 года многие иностранные компании, покинувшие российский рынок, планируют вернуться, заявил в эфире Радио РБК директор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. При этом, по его мнению, компаниям, которые «вели себя некрасиво по отношению к нам» и участвовали в финансировании ВСУ, следует выдвинуть ряд условий, например инвестиции в развитие новых территорий.

«Я бы выставлял требование, чтобы как минимум они вкладывались в развитие новых территорий, чтобы искупить частично то поведение, которого они придерживались», — отметил Смелов.

Компаниям, которые были вынуждены уйти под давлением своих правительств и сделали это цивилизованно — передали бизнес партнерам, сохранили рабочие места, выполнили все обязательства, — «можно спокойно разрешить возвращаться», считает глава ЦСР.

Смелов пояснил, что в частных беседах представители иностранных компаний выражают высокую заинтересованность в возвращении в Россию, однако, по его мнению, нужно дождаться завершения глобальных политических договоренностей.

Он считает, что теперь следует жестко ограничить доступ иностранных компаний к отдельным секторам, например к госслужбе и взаимодействию с госкорпорациями. «Это все-таки критичная инфраструктура, и у нас всегда должны быть свои информационные системы», — резюмировал он.

В июле 2025 года ЦСР представил список иностранных компаний, у которых нет шансов на возвращение в Россию. Разработанный перечень в ЦСР назвали первым этапом по оценке поведения иностранных предприятий. При этом там отмечали, что организации могут оспаривать включение в список.

В феврале 2026 года замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что иностранные компании, которые хотят вернуться на российский рынок, не должны быть замечены в финансировании ВСУ. Он назвал это самым главным базовым критерием.