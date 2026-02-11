Минфин назвал главный критерий для возврата иностранного бизнеса

Иностранные компании, рассчитывающие на возвращение в Россию, не должны быть замечены в финансировании ВСУ и обязаны были «цивилизованно» покинуть рынок, заявил замминистра финансов Моисеев, назвавший базовые условия их допуска

Алексей Моисеев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Иностранные компании, которые хотят вернуться на российский рынок, не должны быть замечены в финансировании ВСУ, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Ушедшие компании также не должны были оставлять свои активы «на произвол судьбы».

«Самый главный базовый критерий, что должны быть, ну, собственно, о чем президент говорил, эти компании, которые возвращаются, не должны были быть замечены в финансировании ВСУ или иных украинских формирований. Они не должны были здесь, уходя, бросить просто на произвол судьбы активы, которые у них были, то есть должны были цивилизованно уйти. И ряд таких вполне очевидных, мне кажется, всем понятных критериев», — сказал Моисеев (цитата по «РИА Новости»).

Представители российского бизнес-сообщества в июне 2025-го разделились во мнениях насчет возвращения иностранных компаний на рынок. Об отсутствии доверия к западным компаниям по разработке ПО заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. А председатель правления ВТБ Андрей Костин отметил, что иностранный бизнес не хотел уходить из России: «У меня были встречи за три года с компаниями, с которыми мы работали, — они все одно говорили: «Мы бы не ушли, но есть сильное политическое давление».

Президент России Владимир Путин в июне 2025 года поручил правительству рассмотреть предложения российского бизнеса об условиях возвращения иностранных компаний в страну. Российский лидер напомнил, что иностранцы прежде имели огромные преференции на российском рынке.

Россия остается открытой для зарубежных инвестиций, заявил в конце 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, какие-то инвесторы ушли из России, но их место «было моментально занято» другими.

Некоторые иностранные компании, которые ушли из-за общественного давления, могут начать возвращаться в Россию, заявил в эфире Радио РБК специальный представитель президента по связям с международными организациями Борис Титов. Он утверждает, что представители компаний, которые ранее работали в России, не только понесли финансовые потери, но и «очень скучают по Москве, поскольку это некая культурная среда, которая очень многим нравится».