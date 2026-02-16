Губернатор Запорожской области сообщил об отключении электроэнергии
Временно отключено электричество в некоторых районах Мелитополя, Энергодара и Приазовского муниципального округа, об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Бригады энергетиков проводят восстановительные работы. Причины уточняются», — написал Балицкий в своем телеграм-канале.
Ранее в селе Сладководное Куйбышевского муниципального округа ВСУ атаковали здание, в котором находится территориальное отделение администрации округа по группе сел и гуманитарный штаб. Мужчина 1988 года рождения получил осколочное ранение ноги. Также пострадало почтовое отделение «Почты Таврии», которое расположено в здании администрации.
