Общество
0

Губернатор Запорожской области сообщил об отключении электроэнергии

Балицкий: в отдельных районах Запорожской области отключено электричество
Евгений Балицкий
Евгений Балицкий (Фото: BalitskyEV / Telegram)

Временно отключено электричество в некоторых районах Мелитополя, Энергодара и Приазовского муниципального округа, об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Бригады энергетиков проводят восстановительные работы. Причины уточняются», — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

При атаке ВСУ на похоронную процессию в Запорожье погиб священник
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее в селе Сладководное Куйбышевского муниципального округа ВСУ атаковали здание, в котором находится территориальное отделение администрации округа по группе сел и гуманитарный штаб. Мужчина 1988 года рождения получил осколочное ранение ноги. Также пострадало почтовое отделение «Почты Таврии», которое расположено в здании администрации.

Елена Наумова
Запорожская область электроэнергия отключение электричества
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Жапаров не увидел предпосылок для госпереворота в Киргизии Политика, 09:45
Sony Group научилась распознавать музыку, созданную ИИ Технологии и медиа, 09:45
10 тревожных сигналов в договоре с подрядчиком, 09:34
Экс-министру энергетики Украины предъявили обвинения в отмывании денег Политика, 09:29
Конфликты убивают: как стресс от споров вредит нашему здоровью Образование, 09:29
Москва стала лидером по росту цен на вторичное жилье среди мегаполисов Недвижимость, 09:25
В КНДР открыли жилой квартал для семей погибших в Курской области военных Политика, 09:21
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров, 09:15
Губернатор Запорожской области сообщил об отключении электроэнергии Общество, 09:11
Брянский губернатор сообщил о «самой мощной и массированной атаке» ВСУ Политика, 09:09
«Яндекс» запустит сервис для заказа такси для молодежи Технологии и медиа, 09:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:03
Сын Людмилы Солоденко сообщил о смерти актрисы Общество, 09:02
Когда клиенты не платят: пять шагов против плохой дебиторки, 09:01