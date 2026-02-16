Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия нарушила логистику ВСУ в западной части города Константиновка. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Константиновское направление, здесь мы видим перерезание логистики противника в западной части Константиновки», — сказал Пушилин.

Константиновка — город на западе Донбасса, административно относится к Краматорскому району. Для ВСУ он является одним из ключевых районов, прикрывающих транспортные маршруты к крупнейшим подконтрольным Киеву городам Донбасса — Славянску и Краматорску. Для российских войск Константиновка является важным логистическим пунктом и потенциальной опорной точкой для дальнейшего продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации.

В конце января Пушили сообщил о перерезании коммуникации ВСУ в городе. По его словам, на константиновском направлении «боевые действия разворачиваются непосредственно в самом населенном пункте», около железнодорожного вокзала.

На прошлой неделе The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков сообщила, что украинские войска находятся в непростом положении в районах Красноармейска (Покровска), Димитрова (Мирнограда) и города Гуляйполе. По мнению военных экспертов, взятие этих городов дало Москве плацдарм для продвижения на север и достижения цели по контролю над всей ДНР. По их словам, одним из главных направлений продвижения российских войск может стать Константиновка.