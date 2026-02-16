 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Российские войска перерезали логистику ВСУ на западе Константиновки

Пушилин: ВС России перерезали логистику ВСУ в западной части Константиновки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия нарушила логистику ВСУ в западной части города Константиновка. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Константиновское направление, здесь мы видим перерезание логистики противника в западной части Константиновки», — сказал Пушилин.

Константиновка — город на западе Донбасса, административно относится к Краматорскому району.

Для ВСУ он является одним из ключевых районов, прикрывающих транспортные маршруты к крупнейшим подконтрольным Киеву городам Донбасса — Славянску и Краматорску.

Для российских войск Константиновка является важным логистическим пунктом и потенциальной опорной точкой для дальнейшего продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации.

Пушилин заявил о расширении войсками зоны контроля Константиновки в ДНР
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

В конце января Пушили сообщил о перерезании коммуникации ВСУ в городе. По его словам, на константиновском направлении «боевые действия разворачиваются непосредственно в самом населенном пункте», около железнодорожного вокзала.

На прошлой неделе The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков сообщила, что украинские войска находятся в непростом положении в районах Красноармейска (Покровска), Димитрова (Мирнограда) и города Гуляйполе. По мнению военных экспертов, взятие этих городов дало Москве плацдарм для продвижения на север и достижения цели по контролю над всей ДНР. По их словам, одним из главных направлений продвижения российских войск может стать Константиновка.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Денис Пушилин ДНР Константиновка ВСУ
Материалы по теме
Пушилин заявил о расширении войсками зоны контроля Константиновки в ДНР
Политика
Путин заявил о боях в Константиновке
Политика
Пушилин сообщил, что российские военные начали бои в Константиновке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Кремль прокомментировал заявление 5 стран об отравлении Навального Политика, 12:59
Песков раскрыл, кто поедет на переговоры в Женеву Политика, 12:57
В Ростовской области мигрантам запретят работать курьерами и продавцами Общество, 12:51
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:50
Пожар в хостеле на севере Москвы потушили Общество, 12:48
В Кремле согласились со словами Фицо о шантаже Венгрии из-за Украины Политика, 12:47
В Курской и Белгородской областях добавят два дня для сдачи ЕГЭ Общество, 12:45
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Вратарь ЦСКА стал лучшим на неделе в КХЛ после шатаута со «Спартаком» Спорт, 12:44
Кремль анонсировал обсуждение «более широкого спектра вопросов» в Женеве Политика, 12:44
Интерес к романам Бронте вырос на фоне экранизации «Грозового перевала» Общество, 12:40
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Более 10 тыс. человек остались без света в Запорожской области Общество, 12:36
ИИ отбирает клики и трафик у брендов: как компаниям вернуть контроль Образование, 12:33
Гранаты, обрезы, автоматы: что нашло ФСБ у нелегальных оружейников. Видео Общество, 12:31