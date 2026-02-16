Посол в Канаде Степанов прокомментировал ситуацию с конфискованным Ан-124

Фото: Rolf-Peter Stoffels / Zuma / ТАСС

Суды Канады рассматривают вопрос о конфискованном самолете Ан-124, принадлежащем российской авиакомпании «Волга-Днепр». Россия по-прежнему считает его захват предумышленным, заявил «РИА Новости» посол России в Оттаве Олег Степанов.

«Вопрос по-прежнему рассматривается в судебных инстанциях Канады. Стороной выступает собственник — компания «Волга-Днепр». Мы как государство не участвуем в данном разбирательстве и не можем комментировать юридические детали идущей судебной тяжбы», — сообщил Степанов. Он также добавил, что необходимо дождаться, пока Канада исчерпает все правовые возможности.

По версии России, сказал Степанов, Канада специально заманила в страну самолет, чтобы его захватить, а после постфактум создала основания для его ареста и изъятия. Он подчеркнул, что подобные действия незаконны, а самолет необходимо вернуть его владельцу.

Ан-124 «Руслан» был разработан советским конструкторским бюро Антонова и считается крупнейшим серийным транспортным самолетом в мире. Его первый полет состоялся 24 декабря 1982 года в Киеве. Ан-124 способен перевозить локомотивы, яхты и даже фюзеляжи других самолетов. Длина самолета составляет около 69 метров. Высота Ан-124 — 21 метр, что сравнимо с семиэтажным домом.

О незаконности конфискации судна посольство Канады говорило еще в сентябре 2025 года. «Что касается возможности односторонней конфискации Канадой частной собственности, это с самого начала было откровенно политизированным делом с явно антироссийским подтекстом <...> Такие действия являются неприемлемыми и незаконными», — подчеркнули в дипмиссии.

Как отметили в посольстве, канадские власти «фактически захватили самолет, доставлявший гуманитарную помощь в интересах канадцев», а затем внесли владельцев воздушного судна в санкционные списки с целью дальнейшей «циничной конфискации».

В конце февраля 2022 года самолет Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» доставил в аэропорт Торонто тесты для проверки на COVID-19 и с тех пор не имеет возможности покинуть страну из-за запрета Канады для российских авиаперевозчиков на использование своего воздушного пространства.