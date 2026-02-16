 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Посол в Канаде Степанов прокомментировал ситуацию с конфискованным Ан-124

В Канаде суды рассматривают вопрос о конфискованном самолете Ан-124
Сюжет
Война санкций
Фото: Rolf-Peter Stoffels / Zuma / ТАСС
Фото: Rolf-Peter Stoffels / Zuma / ТАСС

Суды Канады рассматривают вопрос о конфискованном самолете Ан-124, принадлежащем российской авиакомпании «Волга-Днепр». Россия по-прежнему считает его захват предумышленным, заявил «РИА Новости» посол России в Оттаве Олег Степанов.

«Вопрос по-прежнему рассматривается в судебных инстанциях Канады. Стороной выступает собственник — компания «Волга-Днепр». Мы как государство не участвуем в данном разбирательстве и не можем комментировать юридические детали идущей судебной тяжбы», — сообщил Степанов. Он также добавил, что необходимо дождаться, пока Канада исчерпает все правовые возможности.

По версии России, сказал Степанов, Канада специально заманила в страну самолет, чтобы его захватить, а после постфактум создала основания для его ареста и изъятия. Он подчеркнул, что подобные действия незаконны, а самолет необходимо вернуть его владельцу.

Ан-124 «Руслан» был разработан советским конструкторским бюро Антонова и считается крупнейшим серийным транспортным самолетом в мире. Его первый полет состоялся 24 декабря 1982 года в Киеве. Ан-124 способен перевозить локомотивы, яхты и даже фюзеляжи других самолетов. Длина самолета составляет около 69 метров. Высота Ан-124 — 21 метр, что сравнимо с семиэтажным домом.

Посол назвал попытку Канады конфисковать борт «Волга-Днепр» незаконной
Политика

О незаконности конфискации судна посольство Канады говорило еще в сентябре 2025 года. «Что касается возможности односторонней конфискации Канадой частной собственности, это с самого начала было откровенно политизированным делом с явно антироссийским подтекстом <...> Такие действия являются неприемлемыми и незаконными», — подчеркнули в дипмиссии.

Как отметили в посольстве, канадские власти «фактически захватили самолет, доставлявший гуманитарную помощь в интересах канадцев», а затем внесли владельцев воздушного судна в санкционные списки с целью дальнейшей «циничной конфискации».

В конце февраля 2022 года самолет Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» доставил в аэропорт Торонто тесты для проверки на COVID-19 и с тех пор не имеет возможности покинуть страну из-за запрета Канады для российских авиаперевозчиков на использование своего воздушного пространства.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Самолеты суд Канада посол
Материалы по теме
Норвегия предупредит граждан о конфискации имущества в случае войны
Политика
Дмитриев назвал отказ от конфискации российских активов победой закона
Политика
Орбан объяснил причину отказа ЕС от конфискации российских активов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Кремль прокомментировал заявление 5 стран об отравлении Навального Политика, 12:59
Песков раскрыл, кто поедет на переговоры в Женеву Политика, 12:57
В Ростовской области мигрантам запретят работать курьерами и продавцами Общество, 12:51
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:50
Пожар в хостеле на севере Москвы потушили Общество, 12:48
В Кремле согласились со словами Фицо о шантаже Венгрии из-за Украины Политика, 12:47
В Курской и Белгородской областях добавят два дня для сдачи ЕГЭ Общество, 12:45
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Вратарь ЦСКА стал лучшим на неделе в КХЛ после шатаута со «Спартаком» Спорт, 12:44
Кремль анонсировал обсуждение «более широкого спектра вопросов» в Женеве Политика, 12:44
Интерес к романам Бронте вырос на фоне экранизации «Грозового перевала» Общество, 12:40
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Более 10 тыс. человек остались без света в Запорожской области Общество, 12:36
ИИ отбирает клики и трафик у брендов: как компаниям вернуть контроль Образование, 12:33
Гранаты, обрезы, автоматы: что нашло ФСБ у нелегальных оружейников. Видео Общество, 12:31