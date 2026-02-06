В Одессе взорвался автомобиль
В Киевском районе Одессы взорвался автомобиль Toyota, сообщает нацполиция области.
Погиб 21-летний мужчина, который, по предварительным данным, был владельцем автомобиля. Другие подробности не приводятся.
В начале января автомобиль взорвался в Оболонском районе Киева, осколочные ранения получил военнослужащий. Произошедшее квалифицировали как теракт.
