 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Госдуме напомнили о запрете вывешивать списки должников по ЖКУ

Фото: Андрей Епихин / ТАСС
Фото: Андрей Епихин / ТАСС

Вывешивание в подъездах или размещение в интернете списков должников по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без их согласия нарушает закон и влечет штраф для управляющих компаний, сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он отметил, что ответственность регулируется ст. 13.11 КоАП о сохранности персональных данных. Для юридических лиц штраф составляет от 300 тыс. до 700 тыс. руб., при повторном нарушении — до 1–1,5 млн руб.

Колунов уточнил, что к персональным данным относятся фамилия, имя, отчество или фамилия с инициалами. Даже обезличенные списки с суммой долга и номером квартиры могут рассматриваться как нарушение закона, но окончательное решение зависит от суда по конкретному делу.

Юристы дали совет, как снизить переплату из-за роста тарифов ЖКУ
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

По состоянию на ноябрь суммарная просроченная задолженность россиян за услуги по тепло- и водоснабжению, а также водоотведению составила 415 млрд руб. Такую цифру озвучил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В 2026 году выросли тарифы на ЖКУ. Предельное повышение, по официальным данным, составило 1,7%. С 1 октября 2026 года они вновь вырастут. ФАС после жалоб россиян на рост цен пообещала проверить тарифы на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности. Опрошенные РБК юристы при этом назвали проблему системной.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Полина Дуганова
ЖКХ долги за жку должники персональные данные
Материалы по теме
Жители регионов России пожаловались на рост сумм в квитанциях за ЖКХ
Общество
Путин связал рост тарифов ЖКХ с инфляцией
Экономика
ФАС проверит тарифы ЖКУ после жалоб россиян на их резкий рост
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Силы ПВО сбили за четыре часа 102 беспилотника над Россией Политика, 13:49
Шохин рассказал о «клинической смерти» ВТО Политика, 13:49
Каллас эстонской поговоркой объяснила требования ЕС к России Политика, 13:41
МВД назвало кражу самым частым преступлением в России Общество, 13:35
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
В Госдуме напомнили о запрете вывешивать списки должников по ЖКУ Общество, 13:19
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Гуменник поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпийских играх Спорт, 13:13
Аделия Петросян прилетела в Италию. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 13:08
На Земле началась вторая магнитная буря февраля Общество, 13:04
Экс-министра энергетики Украины задержали при попытке выехать из страны Политика, 12:58
В Челябинске возбудили дело после нападения с ножом в храме Общество, 12:56
В Петербурге Porsche перелетел канал и протаранил ограду Летнего сада Общество, 12:54
Каллас ответила на заявление США о «цивилизационной гибели Европы» Политика, 12:51