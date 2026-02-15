В Госдуме напомнили о запрете вывешивать списки должников по ЖКУ

Фото: Андрей Епихин / ТАСС

Вывешивание в подъездах или размещение в интернете списков должников по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без их согласия нарушает закон и влечет штраф для управляющих компаний, сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он отметил, что ответственность регулируется ст. 13.11 КоАП о сохранности персональных данных. Для юридических лиц штраф составляет от 300 тыс. до 700 тыс. руб., при повторном нарушении — до 1–1,5 млн руб.

Колунов уточнил, что к персональным данным относятся фамилия, имя, отчество или фамилия с инициалами. Даже обезличенные списки с суммой долга и номером квартиры могут рассматриваться как нарушение закона, но окончательное решение зависит от суда по конкретному делу.

По состоянию на ноябрь суммарная просроченная задолженность россиян за услуги по тепло- и водоснабжению, а также водоотведению составила 415 млрд руб . Такую цифру озвучил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В 2026 году выросли тарифы на ЖКУ. Предельное повышение, по официальным данным, составило 1,7%. С 1 октября 2026 года они вновь вырастут. ФАС после жалоб россиян на рост цен пообещала проверить тарифы на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности. Опрошенные РБК юристы при этом назвали проблему системной.