Политика⁠,
0

Лиз Трасс запостила фото с Трампом и написала: «Прав во всем»

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс опубликовала совместное фото с Трампом
Дональд Трамп и Лиз Трасс
Дональд Трамп и Лиз Трасс (Фото: trussliz / X)

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс опубликовала фото с президентом США Дональдом Трампом. Она встретилась с ним в США, в клубе Трампа Mar-a-Lago во Флориде, сообщает The Guardian.

Трасс написала под фото: «Прав во всем» и отметила под ним президента. Сам Трамп встречу не комментировал. О ее длительности также не сообщается.

Экс-премьер Британии Трасс объявила о своем шоу и пообещала разоблачения
Политика
Лиз Трасс

С момента своего ухода с поста премьер-министра Трасс все чаще, отмечает издание, занимает крайне правые позиции относительно Консервативной партии, которую она когда-то возглавляла. Также Трасс пытается стать подкастером и выступает с речами в последние два года на ежегодной конференции американских правых. В 2025 году на Конференции консервативных политических действий (CPAC) она заявила, что Великобритания «терпит неудачу».

Лиз Трасс — британский политик, вошедшая в историю прежде всего как самый короткий премьер-министр Великобритании, пробыв на этом посту всего 45 дней в сентябре—октябре 2022 года.

Ее политическая карьера была полна резких поворотов: начав с либеральных взглядов и призывов к отмене монархии в молодости, она затем примкнула к консерваторам и занимала ключевые посты в правительствах Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй и Бориса Джонсона, включая должности министра иностранных дел, министра юстиции (первая женщина на этом посту) и министра внешней торговли.

Кто такая Лиз Трасс и как менялись ее политические взгляды
Политика
Лиз Трасс

Ее премьерство было омрачено крайне непопулярной экономической программой, вызвавшей падение рынка, и закончилось отставкой на фоне потери доверия. После отставки Трасс стала активно сближаться с Дональдом Трампом и его движением MAGA (Make America Great Again). В декабре 2025 года она заявила, что предпочла бы финансировать медиа Трампа, а не британскую Би-би-си. Она также неоднократно призывала к созданию в Великобритании аналога MAGA, обвиняла в своей отставке «глубинное государство» и обещала «контрреволюцию в стиле Трампа».

