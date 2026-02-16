Полномасштабная работа НАТО в Финляндии начнется в 2026 году

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Полноценная работа группы передового присутствия НАТО в Финляндии начнется в текущем году, сообщил «РИА Новости» посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

Перед этим министры обороны стран альянса поддержали идею разместить в Лапландии многонациональную тактическую группу передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО под руководством Швеции.

«Запуск полномасштабного функционирования новой натовской структуры запланирован на текущий год», — сказал посол. В Швеции уже призвали изменить ее формат, чтобы разместить на севере Финляндии подразделение НАТО на постоянной основе. Эта модель уже отработана военным блоком в Прибалтике. Из концепции следует, что военные из Великобритании, Исландии, Дании, Франции, Норвегии и Италии будут приезжать в Финляндию на ротационной основе для участия в учебно-тактических маневрах совместно с финскими военными.

«При этом в случае необходимости присутствие здесь альянса может быть оперативно расширено до масштаба полноценной бригады, то есть до 3–5 тыс. военнослужащих», — отметил Кузнецов. Посол добавил, что количество военных от каждой страны не уточняется, но представители военного командования Швеции заявили о планах направить в страну батальон из состава 19-й Норрботтенской бригады.

В сентябре прошлого года в Миккели, расположенном в 140 км от границы с Россией, начал работу штаб регионального командования сухопутных войск НАТО. «Штабу в Миккели отводится роль одного из ключевых элементов в системе военного сдерживания России в регионе Северо-Восточной Европы», — заключил посол.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Церемония состоялась в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Финское правительство сообщило о решении подать заявку на присоединение к НАТО в середине мая 2022 года, о том же заявила Швеция. США и большинство членов альянса заявили о поддержке членства, против изначально выступили Турция и Хорватия, которая сочла это «опасной авантюрой».