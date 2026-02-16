Четыре человека погибли в ДТП в Амурской области

На автодороге «Амур» в ДТП погибли четыре человека

Фото: Никита Попов / РБК

В Амурской области на 1155-м километре автодороги «Амур» произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека и еще трое получили травмы. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

Причиной аварии стал выезд водителя машины Toyota Voxy на встречную полосу, водитель 1972 года рождения и трое его пассажиров (1983, 1984 и 1989 годов рождения) погибли.

Автомобиль столкнулся с машиной марки Toyota Land Cruiser, ее водителя 1980 года рождения, а также двоих пассажиров Toyota Voxy (1982 и 1971 годов рождения) госпитализировали.

14 февраля в Уссурийске 42-летняя женщина погибла при столкновении двух иномарок в Уссурийске. Еще три человека, включая несовершеннолетнюю девочку, пострадали.