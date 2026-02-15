 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Женщина погибла при столкновении двух иномарок в Уссурийске

42-летняя женщина скончалась на месте аварии после столкновения двух иномарок в Уссурийске. Еще три человека пострадали, включая несовершеннолетнюю девочку, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Смертельное ДТП произошло вечером 14 февраля в районе села Воздвиженка. По предварительным данным, на трассе столкнулись два автомобиля: Suzuki Escudo и Toyota Ipsum.

На фотографии, которую опубликовала пресс-служба прокуратуры, видны машины с поврежденными капотами и лобовыми стеклами, один из автомобилей вылетел за обочину.

Один человек погиб и 4 ранены в ДТП с «Газелью» и автокраном в Приамурье
Общество
Фото:Прокуратура Амурской области

На месте ДТП от полученных травм скончалась 42-летняя пассажирка минивэна Toyota Ipsum, сообщила пресс-служба прокуратуры. Три человека пострадали, среди них — 12-летняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее, 10 февраля, один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате столкновения «Газели» и автокрана-эвакуатора на трассе в Амурской области. Водитель автомобиля «Газель» умер в больнице, пострадавших госпитализировали.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Уссурийск Приморский край ДТП ребенок прокуратура
Материалы по теме
Российский турист погиб в ДТП с микроавтобусом на Пхукете
Общество
В ДТП с рейсовым автобусом в Москве пострадали восемь человек
Общество
Девочка, попавшая в ДТП с грузовиком под Красноярском, скончалась
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Посол сообщил о работе по согласованию даты визита Путина в Казахстан Политика, 04:24
Мэр Сочи второй раз за ночь сообщил об отражении атаки дронов Политика, 04:16
На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами из-за падения частей БПЛА Политика, 04:04
Женщина погибла при столкновении двух иномарок в Уссурийске Общество, 03:59
Дмитриев призвал сотрудничать для предотвращения третьей мировой войны Политика, 03:47
Рубио раскрыл, что обсудил с Зеленским на Мюнхенской конференции Политика, 03:27
В Новороссийске, Геленджике и Анапе сработали сирены из-за угрозы БПЛА Политика, 02:54
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Сочи отразили атаку беспилотников Политика, 02:37
В аэропорту Владикавказа и в Моздоке объявили план «Ковер» Политика, 02:19
Три аэропорта Кавказа приостановили полеты Политика, 02:14
Губернатор Калифорнии заверил Европу во временности политики Трампа Политика, 02:13
Посол России опроверг сообщения об объявлении Нигером войны Франции Политика, 01:55
Орбан призвал «бояться Брюсселя, а не Востока» Политика, 01:33
Как Минфин хочет решить коллизию с программой долгосрочных сбережений Инвестиции, 01:24