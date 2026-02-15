Женщина погибла при столкновении двух иномарок в Уссурийске
42-летняя женщина скончалась на месте аварии после столкновения двух иномарок в Уссурийске. Еще три человека пострадали, включая несовершеннолетнюю девочку, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Смертельное ДТП произошло вечером 14 февраля в районе села Воздвиженка. По предварительным данным, на трассе столкнулись два автомобиля: Suzuki Escudo и Toyota Ipsum.
На фотографии, которую опубликовала пресс-служба прокуратуры, видны машины с поврежденными капотами и лобовыми стеклами, один из автомобилей вылетел за обочину.
На месте ДТП от полученных травм скончалась 42-летняя пассажирка минивэна Toyota Ipsum, сообщила пресс-служба прокуратуры. Три человека пострадали, среди них — 12-летняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Ранее, 10 февраля, один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате столкновения «Газели» и автокрана-эвакуатора на трассе в Амурской области. Водитель автомобиля «Газель» умер в больнице, пострадавших госпитализировали.
