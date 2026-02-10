 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Один человек погиб и 4 ранены в ДТП с «Газелью» и автокраном в Приамурье

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате столкновении «Газели» и автокрана-эвакуатора на трассе в Амурской области, сообщает прокуратура региона в телеграм-канале.

«По предварительной информации, водитель автомобиля «Газель» не выдержал дистанцию до впереди идущего автокрана-эвакуатора и совершил с ним столкновение», — говорится в сообщении.

ДТП произошло на 16-ом км автодороги «подъезд к городу Свободный». Пятерых пострадавших госпитализировали, один — водитель автомобиля «Газель» — умер в больнице.

Кадыров назвал фейком информацию о ДТП с его сыном
Политика
Рамзан Кадыров

В конце октября 2025 года на автодороге в Нерчинско-Заводском районе Забайкалья автокран съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП 66-летний водитель погиб, а 45-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.

По предварительным данным, оба работали вахтовым методом: водитель из Иркутской области, пассажир — из Краснодарского края. Вес автокрана составлял около 30 тонн.

