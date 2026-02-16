 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Кремле отвергли намерение судиться из-за масок с лицом Путина

Песков: Кремль не планирует судиться из-за товаров с изображением Путина

Кремль не будет подавать судебные иски из-за продукции с изображением российского президента Владимира Путина, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что речь идет только о тех товарах, в которых не найдут ничего оскорбительного.

«Мы, конечно, смотрим внимательно, нет ли чего-то, оскорбляющего личность. Это отдельный случай, это, конечно, требует решительных мер в рамках действующего закона», — сказал он и отметил, что наличие подобных товаров «говорит о популярности президента».

Безруков потребовал 500 тыс. руб. за продажу масок с его изображением
Политика
Сергей Безруков

В прошлом году актер Сергей Безруков потребовал взыскать 500 тыс. руб. компенсации морального вреда из-за продажи карнавальных масок с его изображением на маркетплейсах и попросил суд запретить предпринимателю Кристине Соболевской распространять его персональные данные в интернете.

В январе суд частично удовлетворил требования актера: обязал удалить из объявлений о продаже персональные данные актера и взыскал с предпринимателя компенсацию за моральный вред в размере 200 тыс. руб. и судебные расходы.

На маркетплейсах можно найти множество картонных и тканевых масок с изображением знаменитостей и политиков. Например, с лицом покойного главы ЛДПР Владимира Жириновского, балерины Анастасии Волочковой, актера Юрия Борисова и других.

