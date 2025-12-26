 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Безруков потребовал 500 тыс. рублей за продажу масок с его изображением

Актер Сергей Безруков потребовал взыскать 500 тыс. руб. компенсации морального вреда из-за продажи масок с его изображением, сообщает «РИА Новости». Иск был подан против белгородской предпринимательницы Кристины Соболевской.

Безруков, помимо компенсации, попросил суд запретить Соболевской распространять его персональные данные в интернете. Согласно иску, 250 тыс. руб. заявлены за незаконную обработку и включение персональных данных в общедоступные источники, еще 250 тыс. руб. — за незаконное использование фотографии актера.

Ответчица направила в суд отзыв, в котором просит снизить размер компенсации либо заменить ее на выплату роялти от продаж карнавальных и тканевых масок с лицом артиста, размещенных на маркетплейсах Wildberries и Ozon. Портретная экспертиза подтвердила, что на масках изображен Безруков.

Ранее Соболевская заявляла агентству, что не получала досудебных претензий и отрицала наличие в продаже масок с лицом актера.

Безрукова наградили медалью «За укрепление боевого содружества»
Общество
Галина Бокашевская и&nbsp;Сергей Безруков

О том, что Безруков обратился в Хамовнический районный суд Москвы из-за выставленных на продажу масок с его лицом, стало известно в конце ноября. Актер отметил, что использование его имени и изображения происходило без согласия, что нарушает его право на защиту персональных данных

На маркетплейсах можно найти множество картонных и тканевых масок с изображением знаменитостей и политиков. Например, с лицом покойного главы ЛДПР Владимира Жириновского, балерины Анастасии Волочковой, актера Юрия Борисова и других.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Сергей Безруков суд актер маркетплейс маски
Сергей Безруков фото
Сергей Безруков
актер, режиссер
18 октября 1973 года
Материалы по теме
Безруков обратился в суд из-за карнавальных масок с его лицом
Общество
Безрукова наградили медалью «За укрепление боевого содружества»
Общество
Путин наградил Сергея Безрукова орденом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Украина продлила запрет на импорт российских товаров Политика, 01:23
Макрон подключился к делу обвиненного в России в шпионаже француза Политика, 01:06
В Санкт-Петербурге на женщину рухнула вывеска с торгового центра Общество, 01:00
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Аэропорт Пензы на фоне опасности БПЛА приостановил полеты Политика, 00:46
Безруков потребовал 500 тыс. рублей за продажу масок с его изображением Политика, 00:28
Турция начала анализ черного ящика самолета главы Генштаба Ливии Политика, 00:16
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Миллер заявил о росте поставок газа в Китай по «Силе Сибири» Бизнес, 00:13
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Сбербанк введет комиссии по не привязанным к картам платежным счетам Финансы, 00:07
В школы разослали новые правила разрешения конфликтов с учениками Общество, 00:01
На Украине начнут подготовку поправок о выборах при военном положении Политика, 25 дек, 23:45
Хинштейн сообщил об атаке дрона на велосипедиста Политика, 25 дек, 23:37
Жителя Калуги приговорили к 13 годам за передачу данных о ПВО Политика, 25 дек, 23:24