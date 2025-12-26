Безруков потребовал 500 тыс. рублей за продажу масок с его изображением

Актер Сергей Безруков потребовал взыскать 500 тыс. руб. компенсации морального вреда из-за продажи масок с его изображением, сообщает «РИА Новости». Иск был подан против белгородской предпринимательницы Кристины Соболевской.

Безруков, помимо компенсации, попросил суд запретить Соболевской распространять его персональные данные в интернете. Согласно иску, 250 тыс. руб. заявлены за незаконную обработку и включение персональных данных в общедоступные источники, еще 250 тыс. руб. — за незаконное использование фотографии актера.

Ответчица направила в суд отзыв, в котором просит снизить размер компенсации либо заменить ее на выплату роялти от продаж карнавальных и тканевых масок с лицом артиста, размещенных на маркетплейсах Wildberries и Ozon. Портретная экспертиза подтвердила, что на масках изображен Безруков.

Ранее Соболевская заявляла агентству, что не получала досудебных претензий и отрицала наличие в продаже масок с лицом актера.

О том, что Безруков обратился в Хамовнический районный суд Москвы из-за выставленных на продажу масок с его лицом, стало известно в конце ноября. Актер отметил, что использование его имени и изображения происходило без согласия, что нарушает его право на защиту персональных данных

На маркетплейсах можно найти множество картонных и тканевых масок с изображением знаменитостей и политиков. Например, с лицом покойного главы ЛДПР Владимира Жириновского, балерины Анастасии Волочковой, актера Юрия Борисова и других.