Переговоры России и США⁠,
0

В Госдуме раскрыли подробности встречи депутатов с конгрессменами США

Чепа: встреча депутатов с конгрессменами США будет посвящена снятию санкций
Сюжет
Переговоры России и США

В ходе встречи депутатов Госдумы с американскими конгрессменами стороны поднимут тему снятия санкций с российских парламентариев, сообщил изданию «Известия» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он отметил, что состав российской делегации уже утвержден, но не стал называть, кто в нее войдет.

«Большинство [депутатов] от комитета по международным делам, но будут и представители других комитетов. <...> Мы этот вопрос [снятия санкций с депутатов] будем поднимать, конечно», — сказал он.

По его словам, эта тема может поспособствовать улучшению политического климата и станет механизмом, который позволит обсуждать большое количество вопросов в будущем.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что стороны вряд ли будут обсуждать экономические проекты.

«На такой встрече может звучать только готовность или неготовность российских парламентариев и американских лоббировать улучшение климата. Вряд ли кто-то из крупных компаний предложит в портфеле этой делегации проекты до того, как эти вопросы решены», — уточнил Новиков.

Четырех депутатов Госдумы пригласили в США для консультаций по Украине
Политика

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев анонсировал встречу между представителями законодательных органов России и США еще в конце октября 2025 года.

Он отметил, что процесс организации встречи начался после его переговоров с конгрессвумен Анной Паулиной Луной, поддержавшей такую идею.

В январе Луна сообщила, что получила разрешение от Госдепартамента на визит четырех депутатов Госдумы. Их имена она не назвала.

Пресс-секретарь конгрессвумен Дэвид Лезервуд заявил РБК, что встреча будет посвящена «мирному диалогу и конструктивному взаимодействию, направленному на деэскалацию и долгосрочную стабильность в России и на Украине».

Теги
Александра Озерова
Алексей Новиков США Россия Госдума Конгресс США
