В Словакии назвали условие для возобновления авиасообщения с Россией

Словакия готова возобновить прямое авиасообщение с Россией, если Евросоюз снимет соответствующие санкции, сообщила изданию «Известия» пресс-секретарь министерства транспорта Словакии Петра Полячикова.

«Если эти ограничения будут отменены, воздушное пространство Словацкой Республики будет доступно для выполнения полетов указанными авиаперевозчиками или воздушными судами [зарегистрированными в России]», — уточнили в ведомстве.

Она уточнила, что для выдачи разрешений российская сторона должна будет соблюдать требования соглашений о воздушном транспорте и европейского законодательства.

В 2022 году Евросоюз запретил полеты российских самолетов над своей территорией из-за начала военной операции на Украине.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал страны к возобновлению экономических отношений с Россией. «Мы относимся к тем, кто призывает и будет призывать к возобновлению отношений [с Россией] <...> Не будем наивными, как только закончится конфликт на Украине, каждая западная страна будет туда [в Россию] бежать», — сказал он.

Россия считает западные санкции незаконными.