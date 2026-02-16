Германия продлит проверки на пограничных пунктах с соседними странами
Германия продлит проверки на сухопутных пограничных пунктах до сентября, сообщил BILD министр внутренних дел Александр Добриндт.
«Мы продлеваем пограничный контроль на границах с соседними государствами. Эти меры являются частью проводимой нами реформы миграционной политики в Германии», — сказал он.
Меры пограничного контроля с 15 марта будут продлены еще на полгода, соответствующее извещение будет направлено в Еврокомиссию.
Проверки внутри Шенгенской зоны официально разрешены только в порядке исключения.
В рамках ужесточения миграционной политики Германия в сентябре 2024 года ввела временный контроль на всех сухопутных границах.
В конце прошлого года большинство депутатов Бундестага проголосовало за предложение сделать контроль постоянным.
