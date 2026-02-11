Елизаров: российские дроны уничтожили завод по производству БПЛА на Украине

В Киеве признали уничтожение российскими дронами завода по выпуску БПЛА

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские беспилотники в конце 2025 года уничтожили завод по производству дронов для отряда Lasar's Group (спецподразделение в составе Национальной гвардии Украины), ущерб составил около $35 млн. Об этом сообщил заместитель командующего Воздушными силами Украины Павел Елизаров в интервью The Atlantic.

Вместе с оборудованием на предприятии был уничтожен крупный склад оружия. Ранее сведения о цели удара и масштабах потерь не раскрывались.

По словам Елизарова, подобные удары в течение всей зимы приводили к повреждениям энергетической системы Украины.

Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по цехам сборки и хранения ударных беспилотников ВСУ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации.

Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.