В Киеве признали уничтожение российскими дронами завода по выпуску БПЛА
Российские беспилотники в конце 2025 года уничтожили завод по производству дронов для отряда Lasar's Group (спецподразделение в составе Национальной гвардии Украины), ущерб составил около $35 млн. Об этом сообщил заместитель командующего Воздушными силами Украины Павел Елизаров в интервью The Atlantic.
Вместе с оборудованием на предприятии был уничтожен крупный склад оружия. Ранее сведения о цели удара и масштабах потерь не раскрывались.
По словам Елизарова, подобные удары в течение всей зимы приводили к повреждениям энергетической системы Украины.
Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по цехам сборки и хранения ударных беспилотников ВСУ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации.
Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
