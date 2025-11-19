Фото: Hannah Beier / Getty Images

Великобритания определила 13 площадок для строительства новых заводов по производству боеприпасов, чтобы повысить свою боеготовность. Ожидается, что строительство первого оборонного предприятия начнется уже в следующем году, сообщил Bloomberg.

По данным агентства, в среду министр обороны Джон Хили выступит с заявлением о планах размещения новых площадок под строительство заводов. Bloomberg сообщает, что в качестве площадок власти рассматривают город Грейнджмут в Шотландии, Тиссайд на северо-востоке Англии и Милфорд-Хейвен в Уэльсе.

«В июне правительство выделило 1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,97 млрд) дополнительных инвестиций на боеприпасы и сопутствующие компоненты. Заводы будут производить боеприпасы, топливо, взрывчатые вещества и пиротехнику для британской армии и поддержки Украины», — пишет Reuters.

Великобритания впервые за двадцать лет планирует увеличить свои мощности по производству боеприпасов. Инициатива должна восполнить запасы вооружений в Европе, которые во многом были направлены на Украину, и уменьшить зависимость европейских стран от оборонных поставок из США, пишет Bloomberg.

По данным Financial Times, в последние годы страны Европы в три раза ускорили расширение оборонных заводов, нарастив за два года более 7 млн кв. м новых производственных площадей. Издание называет это признаком «перевооружения исторического масштаба». Эти усилия соответствуют странам НАТО увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году.

Россия намерена «готовиться к худшему» на фоне планов НАТО нарастить расходы на оборону, заявлял замглавы МИДа Александр Грушко. Российские власти неоднократно отвергали утверждения о возможном нападении страны на государства НАТО или ЕС. Президент Владимир Путин называл подобные заявления «бредом» и «пугалкой». В МИДе говорили, что Москва не считает себя врагом западных стран и готова к диалогу.