Великобритания решила построить сеть заводов по производству боеприпасов
Великобритания определила 13 площадок для строительства новых заводов по производству боеприпасов, чтобы повысить свою боеготовность. Ожидается, что строительство первого оборонного предприятия начнется уже в следующем году, сообщил Bloomberg.
По данным агентства, в среду министр обороны Джон Хили выступит с заявлением о планах размещения новых площадок под строительство заводов. Bloomberg сообщает, что в качестве площадок власти рассматривают город Грейнджмут в Шотландии, Тиссайд на северо-востоке Англии и Милфорд-Хейвен в Уэльсе.
«В июне правительство выделило 1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,97 млрд) дополнительных инвестиций на боеприпасы и сопутствующие компоненты. Заводы будут производить боеприпасы, топливо, взрывчатые вещества и пиротехнику для британской армии и поддержки Украины», — пишет Reuters.
Великобритания впервые за двадцать лет планирует увеличить свои мощности по производству боеприпасов. Инициатива должна восполнить запасы вооружений в Европе, которые во многом были направлены на Украину, и уменьшить зависимость европейских стран от оборонных поставок из США, пишет Bloomberg.
По данным Financial Times, в последние годы страны Европы в три раза ускорили расширение оборонных заводов, нарастив за два года более 7 млн кв. м новых производственных площадей. Издание называет это признаком «перевооружения исторического масштаба». Эти усилия соответствуют странам НАТО увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году.
Россия намерена «готовиться к худшему» на фоне планов НАТО нарастить расходы на оборону, заявлял замглавы МИДа Александр Грушко. Российские власти неоднократно отвергали утверждения о возможном нападении страны на государства НАТО или ЕС. Президент Владимир Путин называл подобные заявления «бредом» и «пугалкой». В МИДе говорили, что Москва не считает себя врагом западных стран и готова к диалогу.
