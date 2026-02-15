 Перейти к основному контенту
Война в Сирии⁠,
0

Сирийская армия взяла под контроль американскую военную базу

Правительственные силы Сирии взяли под контроль американскую базу Аль-Шаддади
Сюжет
Война в Сирии

Сирийская арабская армия по согласованию с представителями США взяла под контроль военную базу Аль-Шаддади на северо-востоке Сирии, где дислоцировались американские войска, сообщила пресс-служба Министерства обороны, передает госагентство SANA.

База Аль-Шаддади была передана сирийской стороне по окончании всех договоренностей государства с американскими властями спустя несколько дней после объявления о взятии под контроль военной базы Эт-Танф, ранее удерживаемой войсками США.

США покинули военную базу Эт-Танф на стыке границ Сирии, Иордании и Ирака
Политика
Военная база Эт-Танф в Сирии

Взятие базы Эт-Танф произошло 12 февраля, американские войска тогда покинули ее и перебазировались в Иорданию, после чего подразделения сирийской армии, согласовав действия с США, заняли территорию базы.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило вывод войск в рамках планового перехода операции «Непоколебимая решимость». Ранее, 18 января, сирийский президент переходного периода Ахмед аш-Шараа подписал соглашение о поэтапной интеграции «Сирийских демократических сил» (SDF) в состав правительственной армии, включая передачу лагерей и тюрем с заключенными членами ИГ под контроль правительства.

США рассматривают возможность полного вывода войск из Сирии. В стране находилось около 1 тыс. американских военных, большинство на северо-востоке совместно с SDF, часть — на базе Эт-Танф. В Пентагоне выразили сомнения в жизнеспособности миссии после поражения SDF от правительственных сил.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Сирия база США
