США покинули военную базу Эт-Танф на стыке границ Сирии, Иордании и Ирака

Reuters: американские войска ушли с базы Эт-Танф и направились в Иорданию

США свернули присутствие на базе Эт-Танф в Сирии и перебросили военных в Иорданию. Объект заняли правительственные силы по согласованию с Вашингтоном

Военная база Эт-Танф в Сирии (Фото: Planet Labs PBC / Reuters)

Американские войска покинули территорию военной базы Эт-Танф и передислоцировались в соседнюю Иорданию, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Министерство обороны Сирии объявило, что подразделения вооруженных сил страны, согласовав действия с американской стороной, заняли территорию базы.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в X подтвердило вывод войск с базы Эт-Танф в рамках планового перехода, осуществленного Объединенной оперативной группой операции «Непоколебимая решимость».

18 января сирийский президент переходного периода Ахмед аш-Шараа подписал соглашение о прекращении огня и поэтапной интеграции персонала «Сирийских демократических сил» (SDF), которые состояли в основном из курдов и которых поддерживали США, в состав правительственной армии. Также соглашение предусматривает, что ответственность за лагеря и тюрьмы с заключенными членами ИГ (организация признана в России террористической и запрещена) полностью переходит к правительству Сирии.

США рассматривают вариант полного вывода своих войск из Сирии, сообщила The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, в стране находилось около 1 тыс. американских военных, большинство из них — на объектах на северо-востоке Сирии совместно с силами SDF. Также небольшая часть американских военнослужащих дислоцировалась на базе Эт-Танф на юге.

По словам трех американских чиновников, в Пентагоне усомнились в жизнеспособности американской миссии в Сирии после поражения SDF от армии переходного правительства Сирии.

Ранее американские войска полностью покинули объекты на подконтрольной властям Ирака территории. Подразделения Вооруженных сил США остались лишь на территории Курдистана, на авиабазе Харир в провинции Эрбиль.