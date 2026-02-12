 Перейти к основному контенту
Война в Сирии⁠,
0

США покинули военную базу Эт-Танф на стыке границ Сирии, Иордании и Ирака

Reuters: американские войска ушли с базы Эт-Танф и направились в Иорданию
Сюжет
Война в Сирии
США свернули присутствие на базе Эт-Танф в Сирии и перебросили военных в Иорданию. Объект заняли правительственные силы по согласованию с Вашингтоном
Военная база Эт-Танф в Сирии
Военная база Эт-Танф в Сирии (Фото: Planet Labs PBC / Reuters)

Американские войска покинули территорию военной базы Эт-Танф и передислоцировались в соседнюю Иорданию, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Министерство обороны Сирии объявило, что подразделения вооруженных сил страны, согласовав действия с американской стороной, заняли территорию базы.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в X подтвердило вывод войск с базы Эт-Танф в рамках планового перехода, осуществленного Объединенной оперативной группой операции «Непоколебимая решимость».

18 января сирийский президент переходного периода Ахмед аш-Шараа подписал соглашение о прекращении огня и поэтапной интеграции персонала «Сирийских демократических сил» (SDF), которые состояли в основном из курдов и которых поддерживали США, в состав правительственной армии. Также соглашение предусматривает, что ответственность за лагеря и тюрьмы с заключенными членами ИГ (организация признана в России террористической и запрещена) полностью переходит к правительству Сирии.

США рассматривают вариант полного вывода своих войск из Сирии, сообщила The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, в стране находилось около 1 тыс. американских военных, большинство из них — на объектах на северо-востоке Сирии совместно с силами SDF. Также небольшая часть американских военнослужащих дислоцировалась на базе Эт-Танф на юге.

По словам трех американских чиновников, в Пентагоне усомнились в жизнеспособности американской миссии в Сирии после поражения SDF от армии переходного правительства Сирии.

Иракская разведка заметила резкий рост числа боевиков ИГ
Политика
Фото:Warrick Page / Getty Images

Ранее американские войска полностью покинули объекты на подконтрольной властям Ирака территории. Подразделения Вооруженных сил США остались лишь на территории Курдистана, на авиабазе Харир в провинции Эрбиль.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
Эт-Танф Сирия США американские военные Ахмед аш-Шараа военная база
