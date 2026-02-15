Военные перехватили 120 БПЛА над Брянской областью за полдня
Российские военные отразили массированную атаку на Брянскую область в первой половине дня 15 февраля, уничтожив 120 дронов, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
«С самого утра противник предпринял попытку массированной атаки по территории нашего региона», — сообщил Богомаз в 16:12 мск.
В 8:30 мск Богомаз предупредил об объявленной в области беспилотной опасности, а уже через полтора часа он сообщил, что с 7:00 мск военные уничтожили более 40 дронов самолетного типа.
Позже глава Брянской области рассказал, что в результате атак в Злынковском районе при проведении ремонтных работ оборудования сотовой связи был ранен сотрудник компании «МегаФон». Мужчину госпитализировали.
Минобороны России отчитывалось, что в период с 9:00 до 13:00 мск дежурные средства ПВО перехватили 102 украинских дрона самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской областей и Московского региона, в том числе три летевших на Москву.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»