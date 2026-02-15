 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Военные перехватили 120 БПЛА над Брянской областью за полдня

Богомаз: военные перехватили 120 БПЛА над Брянской областью за полдня
Сюжет
Военная операция на Украине
Брянск
Брянск (Фото: Dave Primov / Shutterstock)

Российские военные отразили массированную атаку на Брянскую область в первой половине дня 15 февраля, уничтожив 120 дронов, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«С самого утра противник предпринял попытку массированной атаки по территории нашего региона», — сообщил Богомаз в 16:12 мск.

В 8:30 мск Богомаз предупредил об объявленной в области беспилотной опасности, а уже через полтора часа он сообщил, что с 7:00 мск военные уничтожили более 40 дронов самолетного типа.

Позже глава Брянской области рассказал, что в результате атак в Злынковском районе при проведении ремонтных работ оборудования сотовой связи был ранен сотрудник компании «МегаФон». Мужчину госпитализировали.

Силы ПВО уничтожили 55 дронов над Россией за три часа
Политика

Минобороны России отчитывалось, что в период с 9:00 до 13:00 мск дежурные средства ПВО перехватили 102 украинских дрона самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской областей и Московского региона, в том числе три летевших на Москву.

Софья Полковникова
Александр Богомаз дроны Брянская область
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
