Богомаз: военные перехватили 120 БПЛА над Брянской областью за полдня

Брянск (Фото: Dave Primov / Shutterstock)

Российские военные отразили массированную атаку на Брянскую область в первой половине дня 15 февраля, уничтожив 120 дронов, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«С самого утра противник предпринял попытку массированной атаки по территории нашего региона», — сообщил Богомаз в 16:12 мск.

В 8:30 мск Богомаз предупредил об объявленной в области беспилотной опасности, а уже через полтора часа он сообщил, что с 7:00 мск военные уничтожили более 40 дронов самолетного типа.

Позже глава Брянской области рассказал, что в результате атак в Злынковском районе при проведении ремонтных работ оборудования сотовой связи был ранен сотрудник компании «МегаФон». Мужчину госпитализировали.

Минобороны России отчитывалось, что в период с 9:00 до 13:00 мск дежурные средства ПВО перехватили 102 украинских дрона самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской областей и Московского региона, в том числе три летевших на Москву.