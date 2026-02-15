В Антарктиде зафиксировали самую низкую температуру на планете за сутки
Российская антарктическая станция «Восток» зафиксировала самую низкую температуру воздуха на планете за прошедшие сутки — минус 55,8 градуса. Об этом сообщили в Гидрометцентре, передает ТАСС.
«Самая низкая за минувшие сутки температура воздуха на Земле была зафиксирована российской станцией «Восток» в Антарктиде — минус 55,8 градуса», — говорится в сообщении.
Кроме того, в тройку самых холодных мест вошли чукотское село Илирней (минус 52 градуса) и якутское Оймякон (минус 48,9 градуса).
Самой жаркой точкой стал аэропорт Каира (плюс 42 градуса). Такая же температура была в Бейре (Мозамбик), а в аэропорту Ниамея (Нигер) воздух прогрелся до плюс 40,7 градуса.
Станция «Восток» — это внутриконтинентальная российская антарктическая станция, была основана в декабре 1957 года. Согласно данным Арктического и антарктического научно-исследовательского института, средняя температура воздуха зимой там составляет минус 66,7 градуса.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Санкт-Петербурге 15 февраля зафиксирован самый сильный мороз с начала зимы — минус 23,6 градуса.
