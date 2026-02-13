 Перейти к основному контенту
Москвичам пообещали плюсовую температуру и мокрый снег

Жителей Москвы 13 февраля ждет мягкая зимняя погода с повышенной влажностью, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Днем температура воздуха останется довольно стабильной, около +2 °C. Влажность составит почти 95%, создавая ощущение сырости и прохлады. Небольшой южный ветер, дующий со скоростью 1,2 м/с, будет сопровождаться атмосферным давлением на уровне 733 мм рт. ст. В течение дня возможен небольшой мокрый снег.

До конца недели москвичам стоит быть готовыми к переменчивости погоды. Дневные температуры будут колебаться в диапазоне от 0 до +2 °C, а ночью столбик термометра может опускаться до −2 °C, что будет способствовать образованию легкой наледи. Вероятность осадков остается высокой, местами возможен мокрый снег. Атмосферное давление будет варьироваться в пределах 731–733 мм рт. ст., создавая условия для комфортного пребывания на свежем воздухе.

