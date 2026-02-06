 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп удалил видео с Бараком Обамой и его женой в образах обезьян

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп удалил из соцсети Truth Social видеоролик с обезьянами с лицами бывшего американского лидера Барака Обамы и его жены Мишель.

На момент публикации данное видео на странице Трампа в Truth Social отсутствует.

Белый дом дал совет обвинившим Трампа из-за видео обезьяны с лицом Обамы
Политика
Фото:Mark Wilson / Getty Images

Фрагмент с четой Обама появлялся в конце ролика, посвященного утверждениям о предположительных фальсификациях на президентских выборах в США 2020 года, победу на которых одержал Джо Байден. После краткого перехода вверх на экране возникал эпизод с изображениями Барака и Мишель Обамы, сопровождаемый песней The Lion Sleeps Tonight из мультфильма «Король Лев», после чего ролик вновь возвращался к теме выборов.

В Белом доме отвергли обвинения в расистском подтексте публикации, заявив, что речь идет о переработанном интернет-меме, где республиканец Трамп представлен в образе царя джунглей, а представители демократической партии — как персонажи анимационного фильма.

По данным CNN, видеозапись была опубликована по ошибке одним из сотрудников администрации. Источники телеканала также сообщили, что после инцидента несколько конгрессменов-республиканцев связались с Трампом для обсуждения ситуации.

Плугина Ирина
Дональд Трамп Барак Обама Мишель Обама обезьяны соцсеть
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Барак Обама фото
Барак Обама
экс-президент, политик
4 августа 1961 года
Мишель Обама фото
Мишель Обама
юрист, бывшая первая леди США
17 января 1964 года
