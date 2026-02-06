Трамп удалил видео с Бараком Обамой и его женой в образах обезьян
Президент США Дональд Трамп удалил из соцсети Truth Social видеоролик с обезьянами с лицами бывшего американского лидера Барака Обамы и его жены Мишель.
На момент публикации данное видео на странице Трампа в Truth Social отсутствует.
Фрагмент с четой Обама появлялся в конце ролика, посвященного утверждениям о предположительных фальсификациях на президентских выборах в США 2020 года, победу на которых одержал Джо Байден. После краткого перехода вверх на экране возникал эпизод с изображениями Барака и Мишель Обамы, сопровождаемый песней The Lion Sleeps Tonight из мультфильма «Король Лев», после чего ролик вновь возвращался к теме выборов.
В Белом доме отвергли обвинения в расистском подтексте публикации, заявив, что речь идет о переработанном интернет-меме, где республиканец Трамп представлен в образе царя джунглей, а представители демократической партии — как персонажи анимационного фильма.
По данным CNN, видеозапись была опубликована по ошибке одним из сотрудников администрации. Источники телеканала также сообщили, что после инцидента несколько конгрессменов-республиканцев связались с Трампом для обсуждения ситуации.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах