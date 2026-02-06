Трамп удалил видео с Бараком Обамой и его женой в образах обезьян

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп удалил из соцсети Truth Social видеоролик с обезьянами с лицами бывшего американского лидера Барака Обамы и его жены Мишель.

На момент публикации данное видео на странице Трампа в Truth Social отсутствует.

Фрагмент с четой Обама появлялся в конце ролика, посвященного утверждениям о предположительных фальсификациях на президентских выборах в США 2020 года, победу на которых одержал Джо Байден. После краткого перехода вверх на экране возникал эпизод с изображениями Барака и Мишель Обамы, сопровождаемый песней The Lion Sleeps Tonight из мультфильма «Король Лев», после чего ролик вновь возвращался к теме выборов.

В Белом доме отвергли обвинения в расистском подтексте публикации, заявив, что речь идет о переработанном интернет-меме, где республиканец Трамп представлен в образе царя джунглей, а представители демократической партии — как персонажи анимационного фильма.

По данным CNN, видеозапись была опубликована по ошибке одним из сотрудников администрации. Источники телеканала также сообщили, что после инцидента несколько конгрессменов-республиканцев связались с Трампом для обсуждения ситуации.