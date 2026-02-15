Актера из сериала «Триггер» Ткаченко посмертно наградили орденом Мужества

Николай Ткаченко (Фото: nikolay_tkachenko89 / VK)

Актера Николая Ткаченко, погибшего в зоне военной операции, посмертно наградили орденом Мужества и медалью Жукова. Об этом изданию 360.ru сообщила его мать.

По ее словам, о награждении ей сообщил начальник войсковой части. Мать артиста уточнила, что он погиб 6 декабря.

О гибели актера стало известно 2 февраля. Его мать тогда говорила, что он погиб, возвращаясь с боевого задания, и что местонахождение тела ей неизвестно.

Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкино. Окончил Театральный институт имени Щукина и с 2021 года играл в Театре современной драматургии.

Актерская карьера Ткаченко началась с сериала «#СеняФедя», где он сыграл сотрудника ГАИ. Следующей стала роль помощника прораба в сериале «Триггер». Также он играл эпизодические роли в сериалах «Универ: 10 лет спустя», «Тест на беременность 4», «Три плюс три», «ИП Пирогова» и «Нереалити».