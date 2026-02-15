 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Актера из сериала «Триггер» Ткаченко посмертно наградили орденом Мужества

Сюжет
Военная операция на Украине
Николай Ткаченко
Николай Ткаченко (Фото: nikolay_tkachenko89 / VK)

Актера Николая Ткаченко, погибшего в зоне военной операции, посмертно наградили орденом Мужества и медалью Жукова. Об этом изданию 360.ru сообщила его мать.

По ее словам, о награждении ей сообщил начальник войсковой части. Мать артиста уточнила, что он погиб 6 декабря.

При ударе дрона погиб замкомандира батальона «Ахмат»
Политика
Фото:AptiAlaudinovAKHMAT / Telegram

О гибели актера стало известно 2 февраля. Его мать тогда говорила, что он погиб, возвращаясь с боевого задания, и что местонахождение тела ей неизвестно.

Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкино. Окончил Театральный институт имени Щукина и с 2021 года играл в Театре современной драматургии.

Актерская карьера Ткаченко началась с сериала «#СеняФедя», где он сыграл сотрудника ГАИ. Следующей стала роль помощника прораба в сериале «Триггер». Также он играл эпизодические роли в сериалах «Универ: 10 лет спустя», «Тест на беременность 4», «Три плюс три», «ИП Пирогова» и «Нереалити».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
зона спецоперации Украина актер погибший награждение орден Мужества медаль
Материалы по теме
При ударе дрона погиб замкомандира батальона «Ахмат»
Политика
В Белгородской области при атаке дрона на машину погиб мужчина
Политика
При атаке ВСУ погиб мирный житель в Брянской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Обама заявил о существовании инопланетян Политика, 12:23
В МВД ответили на вопрос о критике критериев оценки автошкол Общество, 12:09
Актера из сериала «Триггер» Ткаченко посмертно наградили орденом Мужества Политика, 12:06
Мужчина с ножом напал на храм в Челябинске Общество, 12:03
В подмосковной деревне под тяжестью снега рухнула крыша «Пятерочки» Общество, 12:00
В Европе рассказали об изменении отношения Китая к конфликту на Украине Политика, 11:59
Линдси Вонн заявила, что не намерена бросать спорт после травмы на Играх Спорт, 11:52
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Гладков сообщил о закрытии пунктов обогрева, открытых после обстрела Политика, 11:51
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
Во Внуково ввели временные ограничения Политика, 11:45
ТАСС узнал о планах изменить правила сдачи экзаменов на вождение Общество, 11:37
Из какой визовой страны в Россию больше всего едут работать. Инфографика Экономика, 11:30
На Кубани вспыхнувший после атаки БПЛА пожар охватил 2,2 тыс. кв. м Политика, 11:28
Пострадавшие при атаке на Кубань находятся в состоянии средней тяжести Политика, 11:24